Las mejores películas y series de Robert Redford: la trayectoria de una leyenda de Hollywood

La leyenda del cine Robert Redford, una figura clave tanto delante como detrás de la cámara, cuya carrera abarcó seis décadas, falleció la madrugada del 16 de septiembre de 2025 en su casa de Utah, según informó su publicista. Tenía 89 años.

La Academia nunca le premió por un papel concreto, pero le otorgó el Óscar a mejor película y mejor dirección en 1981, en su debut como realizador con Ordinary People (Gente corriente, Gente como uno), y le concedió en 2002 una estatuilla por toda su carrera.

La imagen glamorosa siempre le molestó. “Soy un chico común y corriente con cabello rubio”, pregonaba, recordando que nadie lo consideraba guapo cuando era un desconocido y estaba desempleado.

El “chico de oro” llegó a afirmar que su físico podría haber obstaculizado su talento, como sucedió con El graduado (1966). El director Mike Nichols comentó entonces que Redford nunca habría sido creíble en la piel de un estudiante fracasado.

Desde mediados de la década de 1970, cuando Butch Cassidy, Nuestros años felices y El golpe lo transformaron en el rey de la taquilla, optó por “refugiarse cada vez más en la naturaleza”.

Por entonces, se construyó una casa y una vida en las montañas de Utah, en un lugar que bautizó Sundance, en homenaje a Sundance Kid, su primer gran personaje, que le debe a su amigo Paul Newman. “No quería la fama. Me cayó encima y me vi obligado a aceptarla”, confió en 2013 a la revista francesa Télérama. “Algunos hacen terapia. Yo tengo a Utah”.

El actor estadounidense tuvo una prolífica carrera en el mundo del cine, en el que incursionó además en varias ocasiones como director.

Estos son parte de sus trabajos como actor:

"Dark Winds"', Serie de TV, (2022–2025)

"Avengers: Endgame", (2019)

"The Old Man and the Gun", (2018)

"Our Souls at Night", (2017)

"The discovery", (2017)

"Pete's Dragon", (2016)

"Truth", (2015)

"A Bridge Too Far", (1977)

https://www.youtube.com/watch?v=XwjHsLvRpK0&t=189s

"All the President's Men", (1976)

"The Great Gatsby", (1974)





Además de incontables filmes icónicos como actor y director —Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), The Sting (1973), Barefoot in the Park (1967), Out of Africa (1985), All the President's Men (1976) o Jeremiah Johnson (1972)—, Redford siempre se involucró en causas políticas y fue muy activo en su activismo por motivos ecológicos.

También produjo cintas con conciencia medioambiental, como The Unforeseen (2007) y Watershed (2012), y muchos de sus filmes estuvieron ambientados en la naturaleza, como The Horse Whisperer (1998) o A River Runs Through It (1992).

Con información de EFE y AFP.