¿Se adelanta el estreno de “Spider-Man: Brand New Day”?: cuándo llegará a Guatemala la nueva película del héroe arácnido

Mientras atraviesa una nueva transformación en su vida como superhéroe y aprende a estar lejos de MJ, uno de los superhéroes más importantes de Marvel luchará contra villanos y buscará la forma de controlar sus poderes y salvarse.

Peter Parker llegará a la pantalla grande en Spider-Man: Brand New Day, donde Tom Holland volverá a interpretar al arácnido en una nueva etapa. En esta película, Spider-Man ya es un adulto y deberá enfrentar una serie de crímenes en la Ciudad de Nueva York.

La historia se retoma cuatro años después de Spider-Man: No Way Home, pero esta vez ya no recuerdan a Peter Parker como Spider-Man, por lo que ahora se dedica a proteger la Ciudad de Nueva York, que estará acechada por un nuevo villano.

Más allá de su actitud, Spider-Man experimenta una sorprendente transformación física que amenaza su existencia. Por su parte, MJ aparece en esta nueva entrega, pero ahora tiene un nuevo novio, lo que también podría traer complicaciones a la vida del Hombre Araña.

La película fue anunciada para estrenarse a escala mundial el próximo 31 de julio; sin embargo, destaca la Agencia EFE, el estreno se adelantaría para el 29 de julio. Aunque Marvel no lo ha confirmado en redes sociales, la información ya ha cobrado fuerza.

En Guatemala, según algunas distribuidoras de cine, el estreno será el próximo 30 de julio, cuando el público podrá ver esta nueva historia basada en uno de los cómics de Marvel.

La película, dirigida por Destin Daniel Cretton, cuenta con un guion escrito por Chris McKenna y Erik Sommers. Una de las sorpresas es la incorporación de Mark Ruffalo en su papel de Bruce Banner, más conocido en el UCM como Hulk.

New synopsis for ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’:



“Bruce Banner uses an inhibitor that has kept him in human form since the events of Endgame, but this restraint has its limits. The film marks the return of the Hulk in his savage form, breaking away from the Smart Hulk seen in… pic.twitter.com/hoFc9Ue3T9 — Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) May 27, 2026

Asimismo, se confirmó la participación de Jon Bernthal como Frank Castle, conocido por los aficionados como The Punisher.

El elenco estará conformado por Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo.