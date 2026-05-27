¿Se adelanta el estreno de “Spider-Man: Brand New Day”?: cuándo llegará a Guatemala la nueva película del héroe arácnido

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¿Se adelanta el estreno de “Spider-Man: Brand New Day”?: cuándo llegará a Guatemala la nueva película del héroe arácnido

Marvel llevará nuevamente a Spider-Man a la pantalla grande con una nueva aventura cinematográfica. En esta ocasión, Peter Parker enfrentará una amenaza que pondrá en riesgo su existencia y sus poderes.

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Monaco (Monaco), 28/05/2023.- English actor Tom Holland (C) attends the Formula One Grand Prix of Monaco at the Circuit de Monaco in Monte Carlo, Monaco, 28 May 2023. (Fórmula Uno) EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA / POOL

El actor británico Tom Holland (C) asiste al Gran Premio de Fórmula Uno de Mónaco en el Circuito de Mónaco en Montecarlo, Mónaco, el 28 de mayo de 2023. (Fórmula Uno) (Foto Prensa Libre: EFE)

Mientras atraviesa una nueva transformación en su vida como superhéroe y aprende a estar lejos de MJ, uno de los superhéroes más importantes de Marvel luchará contra villanos y buscará la forma de controlar sus poderes y salvarse.

Peter Parker llegará a la pantalla grande en Spider-Man: Brand New Day, donde Tom Holland volverá a interpretar al arácnido en una nueva etapa. En esta película, Spider-Man ya es un adulto y deberá enfrentar una serie de crímenes en la Ciudad de Nueva York.

La historia se retoma cuatro años después de Spider-Man: No Way Home, pero esta vez ya no recuerdan a Peter Parker como Spider-Man, por lo que ahora se dedica a proteger la Ciudad de Nueva York, que estará acechada por un nuevo villano.

Más allá de su actitud, Spider-Man experimenta una sorprendente transformación física que amenaza su existencia. Por su parte, MJ aparece en esta nueva entrega, pero ahora tiene un nuevo novio, lo que también podría traer complicaciones a la vida del Hombre Araña.

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La película fue anunciada para estrenarse a escala mundial el próximo 31 de julio; sin embargo, destaca la Agencia EFE, el estreno se adelantaría para el 29 de julio. Aunque Marvel no lo ha confirmado en redes sociales, la información ya ha cobrado fuerza.

En Guatemala, según algunas distribuidoras de cine, el estreno será el próximo 30 de julio, cuando el público podrá ver esta nueva historia basada en uno de los cómics de Marvel.

La película, dirigida por Destin Daniel Cretton, cuenta con un guion escrito por Chris McKenna y Erik Sommers. Una de las sorpresas es la incorporación de Mark Ruffalo en su papel de Bruce Banner, más conocido en el UCM como Hulk.

Asimismo, se confirmó la participación de Jon Bernthal como Frank Castle, conocido por los aficionados como The Punisher.

El elenco estará conformado por Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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