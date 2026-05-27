La NASA anuncia tres misiones para construir una base lunar y avanzar en la permanencia humana en la Luna

Luego del éxito de la misión Artemis II, que llevó a una tripulación a explorar el lado oculto de la Luna, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) informó que comenzará las misiones para establecer una base en el satélite natural.

Durante un evento en el que se anunciaron los avances de la Base Lunar, la NASA informó que tiene programados tres lanzamientos no tripulados como parte de la fase inicial del proyecto de construcción.

Durante las misiones, la agencia buscará trasladar materiales que funcionen para la construcción de la base. Asimismo, en el evento se anunciaron nuevos contratos para vehículos lunares tripulados y módulos de carga no tripulados, los cuales formarán parte de las misiones.

La NASA detalló cómo se desarrollarán las misiones que buscan la construcción de la base lunar, la cual se ubicará en la región del polo sur del satélite natural. Además, destacó las declaraciones de su administrador, Jared Isaacman, quien señaló: “La Base Lunar será el primer puesto avanzado de Estados Unidos y de la humanidad en otro mundo celestial”.

Isaacman ve con optimismo el desarrollo de las misiones, dado que estas representan una oportunidad para explorar la Luna, tanto en operaciones tripuladas como no tripuladas. La primera misión está prevista entre septiembre y noviembre del 2026, con apoyo de Blue Origin. Ante la noticia, la NASA anunció las tres primeras misiones para esta construcción:

Misión I

La NASA destacó que esta misión buscará su lanzamiento en otoño. Para ello se utilizará el módulo de aterrizaje Blue Moon Mark 1 Endurance, de Blue Origin, con el que se transportará equipo necesario de la NASA.

La misión llegará a la Cresta de Conexión Shackleton y servirá para demostrar las capacidades del equipo de la agencia y reducir riesgos para las misiones Artemis.

“El equipo incluirá el instrumento Cámaras Estéreo para Estudios de la Superficie Lunar (LSS), para analizar la interacción de los propulsores con la superficie lunar, y el Conjunto Retroreflectante Láser (LRA), que ayuda a las naves espaciales en órbita a determinar una ubicación más precisa mediante luz láser reflejada”, destacó la NASA.

Misión II

Conocida como Base Lunar II, buscará su lanzamiento a finales del 2026, cuando se transportarán más de 500 kilogramos de carga en el módulo de aterrizaje Griffin, de Astrobotic, resaltó la agencia.

Esta misión llevará sistemas de movilidad avanzados que servirán de base para futuras operaciones de vehículos terrestres lunares, según explicó la NASA.

Misión III

Una de las misiones más destacadas será Base Lunar III, que transportará, a través del módulo de aterrizaje lunar Nova-C Trinity, de Intuitive Machines, equipo útil para investigación en la superficie lunar.

Uno de los equipos principales será Lunar Vertex, que permitirá estudiar los remolinos lunares, o puntos luminosos en la superficie de la Luna, para comprender mejor la evolución de la superficie y el comportamiento de los materiales en condiciones extremas, destacó la NASA.

Las misiones Base Lunar I, II y III serán parte de la planificación de más de una docena de misiones que tiene programadas la agencia y que buscarán trasladar material hacia la Luna para la construcción de la base lunar. Además, procurarán obtener datos que ayuden a reducir riesgos en misiones tripuladas, como el proyecto Artemis.

Según la Agencia EFE, estas misiones forman parte del traslado de más de cuatro toneladas de material de carga que buscarán llegar a la Luna y servirán para el desarrollo de la base lunar.

¿Qué continúa para la base lunar?

El desarrollo de esta misión, que se dio a conocer a principios del 2026, abordará una segunda etapa de construcción en la que se prevén 27 lanzamientos y 24 alunizajes, además del traslado de 60 toneladas de material para establecer la infraestructura inicial de la base. Esta fase abarcará entre el 2029 y el 2032.

A esta le seguirá una tercera fase, que buscará efectuar al menos 29 despegues y 28 alunizajes para trasladar el último material destinado a la base y ampliar la presencia humana en el satélite.