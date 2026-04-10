Ciencia

Artemis II: Los 10 momentos icónicos de la histórica misión a la órbita de la Luna

El viernes 10 de abril regresa la misión Artemis II a la Tierra y el equipo que ha hecho posible este viaje ha dejado momentos icónicos.

En 10 días, los astronautas de la misión Artemis II han dejado al mundo con la vista puesta en el cielo y han mostrado una nueva forma de conocer la Luna.

A bordo de la cápsula Orión, Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen no solo sentirán que su peso se multiplica por cuatro durante la caída, sino que también se enfrentarán a temperaturas extremas, y depositarán sus esperanzas en el escudo térmico, otra de las pruebas de fuego de la misión Artemis II.

La tecnología ha permitido seguir de cerca su trayectoria, las canciones que han escuchado durante la misión, su alimentación e incluso el método que utilizan para ir al baño, que ha representado uno de los retos por mejorar en futuras misiones.

Estos momentos han sido retomados cada día y han hecho reír, asombrarse y hasta emocionar a espectadores de todas las edades.

1. El despegue

Artemis II despegó el 1 de abril. Es la misión más ambiciosa en décadas y prevé trasladar a cuatro astronautas a la órbita lunar por primera vez desde 1972.

El cohete SLS (Space Launch System) y la nave Orión despegaron el miércoles 1 de abril, casi a la hora estimada, a las 18.35 horas, desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, Estados Unidos. En Guatemala, el lanzamiento fue a las 16.35 horas. La televisión y medios digitales mostraron este momento histórico en el que el ser humano se acerca a la Luna después de 50 años.

El cohete Space Launch System (SLS) que transporta la nave espacial Orion para la misión Artemis II despegó de plataforma de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy en Titusville, Florida, EE. UU. el 1 de abril de 2026. (Foto Prensa Libre: NASA)

2. Despertaron con música

Tras un breve descanso, la tripulación fue despertada para supervisar los sistemas de la nave espacial Orión durante la maniobra de encendido. El equipo de tierra los despertó a las 7.06 horas (hora del Este) con la canción "Sleepyhead", de Young and Sick.

En las redes sociales también se compartió el soundtrack de la misión.

3. El baño volvió a fallar

La tripulación de Artemis II, en colaboración con el centro de control de la misión en Houston, logró restablecer el funcionamiento del inodoro de la nave Orión tras la demostración de operaciones de proximidad.

En las misiones Apolo de las décadas de 1960 y 1970, los astronautas carecían de un baño a bordo y utilizaban bolsas para recoger los desechos durante su viaje lunar.

El nuevo sistema concebido para Artemis busca ofrecer una experiencia más cómoda. Dentro de la cápsula Orión se encuentra el Sistema Universal de Gestión de Residuos, un inodoro de diseño especial cuya compuerta está en el piso, junto a la escotilla de ingreso

FOTOGALERÍA Histórico lanzamiento de la NASA con Artemis II emprende su viaje a la Luna Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen

4. Llegar al lado oscuro de la luna

Durante la exploración, la tripulación documentó datos de la Luna no conocidos hasta ahora. Aunque la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) mantiene monitoreo mediante cámaras, los expertos destacan que el ojo humano puede percibir aspectos que la tecnología no capta.

Según la NASA, entre los hallazgos se encuentra la documentación de cráteres de impacto, antiguos flujos de lava y fracturas superficiales, que serán analizados por científicos que estudian la evolución geológica del satélite.

Your close personal friends, the @NASAArtemis astronauts (and Rise), can't wait to get home!



In the meantime, enjoy a few new pictures from their camera roll. And watch their return with us live at https://t.co/z1RgZwQkWS. pic.twitter.com/gJBvWTdlWM — NASA (@NASA) April 10, 2026

5. El eclipse

Uno de los momentos que marcó el sexto día fue cuando la tripulación logró observar durante casi una hora un eclipse, en el que documentaron la corona solar.

Una instantánea capturada por la misión Artemis II muestra la Luna iluminada a contraluz por el Sol durante un eclipse solar. (Foto Prensa Libre: EFE)

6. Las imágenes de Artesmis II

La tripulación —Christina Koch, Jeremy Hansen, Reid Wiseman y Victor Glover— se toma un momento para un abrazo grupal dentro de la nave Orión en su camino de regreso a casa.

Después de dar una vuelta alrededor del lado oculto de la Luna el 6 de abril de 2026, la tripulación salió de la esfera de influencia lunar el 7 de abril y se dirige de regreso a la Tierra para un amerizaje en el océano Pacífico el 10 de abril.

7. Una vía láctea en los ojos de los astronautas

La tripulación contempla la Vía Láctea durante su trayecto de regreso, uno de los momentos más impactantes de la misión

8. El trabajo desde la Tierra

Miembros de las tripulaciones de la Expedición 74 y Artemis II (derecha) de la Estación Espacial Internacional aparecen simultáneamente en las pantallas de la sala de control de vuelo de la Estación Espacial Internacional, en el Centro de Control de Misiones del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston. Las dos tripulaciones se conectaron mediante una llamada de 15 minutos entre naves el 7 de abril de 2026, mientras la tripulación de Artemis II regresaba de la Luna.

La NASA tiene un equipo de profesionales que trabajan en la misión Artemis. (Foto Prensa Libre: NASA)

9. El regreso a la Tierra

La tripulación entrará en la atmósfera terrestre a una velocidad de 40,233 kilómetros por hora, tras haber viajado más de 643 mil kilómetros en sus 10 días de misión, según Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA.

Durante la reentrada, el módulo de servicio se separará alrededor de las 19.33 horas (18.33 horas de Guatemala), unos 20 minutos antes de que Orión alcance la atmósfera superior al sureste de Hawái. A las 19.37 horas (18.37 horas de Guatemala), una última maniobra ajustará la trayectoria antes de iniciar una serie de movimientos de balanceo.

Una captura de pantalla de un vídeo, publicada el 10 de abril de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

10. El rescate de los astronautas

Personal de la Marina de EE. UU. prepara el equipo para la recuperación de la nave Orión y la extracción de los tripulantes en el océano Pacífico, frente a la costa de California.