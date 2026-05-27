Del “Teléfono” a “Mayor Que Yo”: el posible setlist del concierto de Yandel Sinfónico en Guatemala

Yandel Sinfónico es la gira con la que el cantante puertorriqueño ha recorrido distintos países, llevando una propuesta diferente a sus seguidores al fusionar sus mejores éxitos de reguetón con arreglos sinfónicos.

Llandel Veguilla Malavé, conocido como Yandel, llegará a Guatemala para presentar dos conciertos con su gira Yandel Sinfónico, concepto con el que se aventura en una nueva forma de presentar su música en solitario, llevando éxitos como “Noche de entierro”, “Nunca me olvides” y “Encantadora”.

Esta nueva gira le dio la oportunidad al cantante puertorriqueño de refrescar su carrera, que inició dos décadas atrás. “Siento que con la Sinfónica explotó mi carrera”, dijo Yandel a EFE, mientras compartía que esta fusión de géneros musicales llegó como una bendición, concepto que va a “exprimir al máximo”.

Se conoce que el reguetonero estaría trabajando en su próximo disco, que constará de 13 canciones e integrará también el concepto sinfónico. Previo a ello, Yandel continúa llevando su música a varios países. En Guatemala se presentará este viernes 29 y sábado 30 de mayo en Explanada 5.

La primera fecha habilitada fue el 30 de mayo, misma que tuvo un sold out rápido y llevó al artista a sumar una segunda fecha, de la que aún quedan boletos. Por ello, le explicamos cómo adquirir las entradas y el posible setlist que interpretaría el reguetonero en el país.

Posible setlist del concierto

El cantante puertorriqueño tiene grandes éxitos de su etapa en la dupla Wisin y Yandel, así como otros que ha lanzado en solitario y que llegarán a este concepto sinfónico.

Esta es la posible lista de canciones, basada en presentaciones anteriores y en conciertos recientes del artista:

Puño De Tito

Permítame

Como Antes

Discurso

Nunca Me Olvides

Abusadora

Te Siento

Discurso

Teléfono / Mírala Bien / Rakata / Ahora Es / Pam Pam Medley

Encantadora

Ay Mi Dios

Báilame

Mayor Que Yo

Noche De Entierro

Lloro Por Ti

Dime Qué Pasó / Desperté Sin Ti Medley

Estoy Enamorado

Aventura / En La Disco Bailoteo Medley

No Me Dejes Solo

Te Suelto El Pelo / Dembow Medley

Explícale

Fronteamos Porque Podemos

Sácala

Discurso

Afro

Háblame Claro

Brickell

No Digas Na

Moviendo Caderas

Algo Me Gusta

Yandel 150

Boletos

Hasta este momento, las entradas para el concierto están habilitadas en la tiquetera Eticket. El sistema, hasta las 12 horas de este 27 de mayo, permite comprar entradas únicamente para el área Fan, mientras que localidades como Mesas Amex, Mesas Ultra Fan y Sillas Fan se encuentran agotadas, según marca la plataforma.

Precios de los boletos