Vacaciones de medio año en Guatemala 2026: cuándo es el descanso escolar, destinos para visitar y cuándo finaliza el ciclo educativo

Cada año, el sector educativo toma un receso después del primer semestre, lo que da tanto a los alumnos como al personal docente la oportunidad de salir de la rutina y dedicarse a otras actividades.

Este descanso se considera pedagógicamente saludable para que los estudiantes puedan hacer una pausa, recuperar energías y retomar las actividades académicas con una mejor disposición para el segundo semestre, destacó Diana Brown, presidenta de la Asociación de Colegios.

Este descanso, según Brown, forma parte del calendario oficial del Ministerio de Educación; sin embargo, en el sector privado cada institución establece el período de vacaciones que aplicará y la cantidad de días puede variar, sin afectar los 180 días efectivos de clases.

Según datos del Ministerio de Educación, el receso de medio año se establece en el calendario oficial del 24 al 30 de junio del 2026 para el sector público, según el Acuerdo Ministerial No. 4817-2025.

Este receso, destacó Comunicación Social del Mineduc, está destinado para estudiantes y docentes. El acuerdo establece que el 1 de julio el sector público deberá retomar clases.

En cuanto a los sectores privado, por cooperativa y municipal, el Acuerdo Ministerial No. 4818-2025 establece que el receso de medio año también será del 24 al 30 de junio del 2026. Sin embargo, Diana Brown explicó que en el sector privado son los colegios los que deciden cuándo tomar este descanso, que en la mayoría de casos dura una o dos semanas.

Los más de cinco mil centros educativos privados, destacó Brown, deciden la fecha del descanso según su calendario, con base en su metodología, filosofía, necesidades de los padres de familia y otros factores de su comunidad educativa. En la mayoría de casos, el receso se programa entre la última semana de junio y la primera de julio.

Lugares turísticos para visitar

El descanso, según las fechas estimadas por el Mineduc, coincide también con uno de los asuetos del país: el Día del Ejército, que se celebra el próximo 30 de junio. Esto da a las familias la oportunidad de planificar actividades de convivencia.

Zoológico La Aurora

Para disfrutar del descanso, uno de los lugares más atractivos es el Zoológico La Aurora, recinto que alberga más de 287 especies de animales.

El recinto cuenta con piscina, restaurantes y áreas de juegos tipo arcade, ideales para disfrutar en familia sin salir de la Ciudad de Guatemala. Los precios de ingreso son de Q60 para adultos y Q30 para niños.

IRTRA Mundo Petapa

Uno de los lugares más concurridos es IRTRA Mundo Petapa, que ofrece juegos extremos como el Rascacielos, la Motobala y el Troncosplash, para todas las edades.

El ingreso puede hacerse mediante el carné de afiliado o con el pago de la entrada. El parque ofrece juegos mecánicos, zoológico, espacios recreativos y opciones gastronómicas, todo ubicado en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala.

Sitio arqueológico Kaminaljuyú

Uno de los lugares con riqueza histórica, cultural y natural es el sitio arqueológico Kaminaljuyú, en la zona 7 de la Ciudad de Guatemala, donde las familias pueden disfrutar de actividades recreativas y educativas.

El parque atiende de 8 a 16 horas y representa una opción accesible y educativa.

Otros destinos

Finca La Escondida (km 53, aldea Los Pocitos, Villa Canales): espacio ideal para pasar el día o la noche en familia o en pareja

Erhco Park La Aventura (Chiquimulilla, Santa Rosa): ofrece pozas naturales y un frondoso bosque

Finca El Pilar (San Cristóbal el Bajo, Antigua Guatemala): ofrece senderos, camping, piscinas de agua de manantial y observación de aves

Parque Ecológico Pino Dulce (Jalapa): ofrece canopy, paseos a caballo y senderos, ideal para disfrutar en familia y con amigos

Cierre del ciclo escolar

El cierre del ciclo escolar fue definido de forma escalonada, según la jornada de estudio, modalidad y área.

Según una publicación de Prensa Libre, en la que se presentan las fechas importantes del calendario escolar, el cierre será el siguiente:

Centros privados, por cooperativa y municipales

Plan diario anual: 15 de octubre

Plan fin de semana anual: 17 y 18 de octubre

Plan diario semestral: 6 de noviembre

Plan fin de semana semestral: 7 y 8 de noviembre

Sector público