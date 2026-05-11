¿Cuándo y a qué hora llega “The Punisher: La última muerte” a Disney+?

Marvel Studios y Disney+ presentan a Frank Castle, ahora en el especial The Punisher: One Last Kill, en español The Punisher: La última muerte.

El especial estará disponible en Disney+. Se lanzará bajo el sello “Marvel Studios Special Presentation”, el mismo formato utilizado previamente en títulos como Hombre lobo por la noche.

Nacido en Queens, Nueva York, de padres inmigrantes sicilianos, Frank Castiglione —más tarde conocido como Castle— se encaminaba hacia el sacerdocio y la piedad. Desilusionado por la cantidad de maldad que presenció en el mundo, abandonó el seminario, convencido de que no puede haber perdón sin castigo. Decidido a dejar su huella en el mundo, se unió a la Infantería de Marina y a los Navy Seals de Estados Unidos. Tras cuatro períodos de servicio, Castle recibió numerosos premios por su sacrificio y dedicación a su país. Finalmente, Frank pudo establecerse y disfrutar del tiempo con su esposa María, su hija Lisa y su hijo Frank Jr. Pero sus vidas cambiaron para siempre cuando la tragedia los golpeó durante un picnic en Central Park, Manhattan.

Frank Castle era un exmarine honesto con una familia a la que amaba. Pero cuando esa familia fue asesinada, se convirtió en un justiciero con una forma de justicia brutal y singular.

Tras la infiltración de los mismos criminales que cometieron el crimen en la investigación policial sobre la muerte de su familia, Castle comprendió que no todos los que hacen el mal reciben el castigo que merecen. Frank decidió perseguir no solo a los criminales que participaron en el asesinato de su familia, sino también a aquellos que intentan evadir la ley y la justicia. Sediento de venganza por la muerte de sus seres queridos, Castle se propuso, como justiciero conocido como el Castigador, asegurarse de que todo criminal fuera castigado por sus fechorías.

La historia lleva al protagonista varios años después de los eventos de su última aparición. Frank Castle ha intentado llevar una vida bajo perfil, pero el surgimiento de un imperio criminal liderado por la despiadada Ma Gnucci lo obliga a abandonar su retiro.

Este proyecto está bajo la dirección de Reinaldo Marcus Green; el guion está escrito por Jon Bernthal y Reinaldo Marcus Green.

El estreno se espera el martes 12 de mayo, estos son los horarios en Disney+, según la región de Latinoamérica: