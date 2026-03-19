“Spider-Man: A Brand New Day”: lo que se sabe tras el tráiler más visto de todos los tiempos

El tráiler de Sony Pictures de Spider-Man: Brand New Day (Spider-Man: Nuevo día), lanzado el miércoles 18 por la mañana, se convirtió en el tráiler más visto de todos los tiempos, con más de 718.6 millones de reproducciones en 24 horas, informó Variety.

El tráiler superó a Deadpool & Wolverine (2024), que ostentaba el récord con 365 millones de visualizaciones, al alcanzar 373 millones en tan solo ocho horas con Spider-Man: Brand New Day, de acuerdo con el medio especializado.

En aquel entonces, Deadpool & Wolverine había superado el adelanto de la cinta predecesora, Spider-Man: No Way Home, del 2021, que alcanzó los 355.5 millones de visualizaciones en 24 horas.

Brand New Day marca el regreso de Tom Holland como Spider-Man desde No Way Home, la cinta que reunió a los anteriores intérpretes del hombre araña: Tobey Maguire y Andrew Garfield, y que recaudó 1,900 millones de dólares en la taquilla mundial.

El reparto incluye a Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo.

De acuerdo con la sinopsis oficial: "Han pasado cuatro años desde los sucesos de No Way Home, y Peter ahora es un adulto que vive completamente solo, tras haberse borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos".

El superhéroe sigue luchando contra el crimen de Nueva York a tiempo completo, "pero a medida que las exigencias aumentan, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás", dice la sinopsis.

El rodaje de Spider-Man: Brand New Day (Spider-Man: Nuevo día) comenzó oficialmente en el 2025 en Glasgow, Escocia, con Tom Holland interpretando a Peter Parker en la nueva entrega del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Sony difundió en sus redes sociales un video que muestra el primer día de filmación, en el que se observa a Holland saludando al director Destin Daniel Cretton y comentando más sobre el momento que viven.

Se prevé que el estreno sea el viernes 31 de julio del 2026. En el video se observa la filmación de una escena en la que Spider-Man va sobre un tanque e intenta abrirlo mientras avanza.

El traje de Spider-Man

La tecnología fue parte de los trajes de Spider-Man; esta era provista por Tony Stark (Robert Downey Jr.), con el uso de nanorrobótica y recursos avanzados en películas como Captain America: Civil War, Homecoming, Infinity War y Endgame.

Sin Stark, Spider-Man ha tenido que reinventarse. Confecciona su propio atuendo y retoma la estética de los trajes del pasado.