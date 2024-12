Las cinco películas más taquilleras del 2024, incluida una con récord histórico

En el 2024 hubo una gran variedad de producciones cinematográficas que llegaron a la gran pantalla y en la diversidad del séptimo arte, tres películas animadas lograron posicionarse entre los cinco largometrajes más taquilleros del año, por lo que se podría decir que la animación fue la gran ganadora esta vez.

De las cinco películas más taquilleras del 2024, tres son secuelas directas de otros éxitos.

Otras dos son la tercera y cuarta entrega de sus respectivas sagas, lo que demuestra que la población mundial confía más en los procesos de continuación que en los proyectos nuevos, considerados riesgosos.

Javier Ibarreche, el cinéfilo mexicano experto en el análisis de las películas, publicó un video en el que menciona que el hecho de que los cinco largometrajes más exitosos del año sean secuelas o adaptaciones es un "fenómeno interesante" que demuestra lo que los estudios están produciendo y lo que la gente elige ver al momento de llegar a una sala del cine.

"Esto es una clara tendencia de los estudios de apostar por franquicias, personajes o propiedades intelectuales que la gente ya conoce, porque así, en teoría, hay menos riesgo de que la película fracase en taquilla. Razón por la que se invierten millones de dólares en estas grandes producciones, ya que se confía en ellas", explicó Javier.

Sirviendo como secuela directa de la película que se estrenó en el 2021, Dune: Parte 2 es la segunda fase de la adaptación de la novela que el estadounidense Frank Herbert escribió en 1965, y que cubre (como su nombre lo dice) la segunda parte del libro. El largometraje fue un éxito y consiguió el quinto lugar con US$714 millones.

El estreno mundial se celebró en febrero y recibió críticas positivas en todo el mundo, estableciendo varios récords, superando a su predecesora y cosechando numerosos premios, siendo nominada en los Premios Globo de Oro como la mejor película dramática, a tal punto que actualmente se está desarrollando la tercera parte de la novela.

