¿Cuándo se estrena “Producciones de Ensueño”? La miniserie de la película “Intensamente”

Las producciones de Intensamente llevan casi una década siendo un rotundo éxito para Pixar y Disney, ya que desde que se lanzó el primer largometraje en el 2015, los premios y nominaciones han llegado sin parar a las puertas del estudio de animación; hasta el punto de ser nombrada una de las mejores 100 películas del siglo XXI.

El pasado 10 de junio del 2024 se estrenó mundialmente Intensamente 2, un largometraje animado en el que se relatá una nueva historia a través de los mismos protagonistas de la primera película, aunque también se llegan a conocer nuevas emociones que quieren apoderarse de la cabeza de Riley, como la famosa "Ansiedad".

Las críticas positivas de las cintas motivó al estudio de animación de Disney-Pixar en crear una miniserie animada que sirviera como precuela entre los acontecimientos de ambas películas: Producciones de Ensueño. Esta producción tiene como protagonistas a Paula y a Xeni, los dos encargados de crear los sueños de los adolescentes.

Los directores de "Ensoñaciones", como se llama la productora ficticia de sueños en la cabeza de Riley, buscan inventar el próximo gran sueño adolescente, sin embargo, sus producciones usualmente son influenciadas por las emociones de las películas: Alegría, Asco, Miedo, Ira y Tristeza, quienes buscan interferir en el proceso creativo.

La miniserie animada Producciones de Ensueño saldrá a la luz internacionalmente el martes 11 de diciembre y se podrá ver únicamente en el servicio de streaming Disney+. Por el momento solamente se ha confirmado una temporada que contará con cuatro episodios de 11 minutos cada uno, para que la experiencia sea corta y gratificante.

Los protagonistas de la serie serán: Paula Persimmon, una aclamada directora de "Ensoñaciones" y Xeni, un director de ensueño demasiado confiado. A pesar que no saldrán en todos los episodios, se especula que las emociones de las películas también serán partícipes de las aventuras en los sueños de Riley Andersen, la niña de 13 años.

Alegría, la famosa emoción amarilla, a menudo toma la iniciativa en la vida emocional de Andersen, pero en esta miniserie tendrá que aceptar la influencia de los directores en los sueños de la niña, tal y como sucedió en algunas escenas de la primera película, cuando estuvieron cerca de provocarle una pesadilla a Riley, con caballos misteriosos.

Acompañando a Alegría estarán: Asco, la emoción verde que se ocupa de la aversión visceral y la respuesta del lenguaje corporal, Miedo, la emoción morada encargada de proteger a Riley de las amenazas del mundo físico, Ira, la emoción roja que gobierna los aspectos agresivos y Tristeza, la emoción azul de las experiencias desagradables.

Los cuatro episodios de Producciones de Ensueño estaban previstos a estrenarse el 19 de febrero del 2025, sin embargo, el éxito de Intensamente 2 obligó a los animadores a apresurar el proceso de creación, por lo que el servicio de streaming Disney+ tomó la decisión de lanzar primero esta miniserie antes de la esperada serie Ganar o Perder.

La próxima serie de televisión animada de Disney-Pixar girará en torno a un equipo de softbol mixto de una escuela secundaria estadounidense llamada "Pickles" en la semana previa a su gran campeonato. Cada episodio mostrará la perspectiva de cada miembro en los mismos eventos, cada uno reflejando "un estilo visual único".

