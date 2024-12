Todas las nominaciones en los Premios Globos de Oro 2025: Qué son y cuándo se entregan

Los Premios Globos de Oro, también conocidos como los "Golden Globe Awards" en inglés, son los galardones concedidos por los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) en reconocimiento a la excelencia de los profesionales en el cine y la televisión, tanto en los Estados Unidos como a nivel mundial.

El periodo de elegibilidad para los Globos de Oro corresponde al año calendario que está a punto de finalizar (Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024); y la ceremonia de la edición número 82 de los premios se llevará a cabo el próximo domingo 5 de enero de 2025 en el hotel Beverly Hilton, ubicado en la ciudad de Los Ángeles, California.

En la edición anterior, la película de suspenso y drama Oppenheimer se convirtió en la la gran ganadora de la noche, llevándose un total de cinco trofeos dorados: Mejor Película Dramática, Mejor Actor Dramático (Cillian Murphy), Mejor Director (Christopher Nolan), Mejor Actor de Reparto (Robert Downey Jr) y Mejor Banda Sonora.

Los actores Mindy Kaling y Morris Chestnut revelaron este lunes 9 de diciembre a los nominados para las 27 categorias de los Premios Globos de Oro 2025, en donde también se anunció que la comediante Nikki Glaser será la presentadora principal del evento, acompañada por el experimentado humorista británico Ricky Gervais.

Los nominados para los Globos de Oro 2025

Mejor Serie en la categoría de Drama:

Sr. y Sra. Smith

El Juego del Calamar

La Diplomática

Slow Horses

Chacal

Shogun

Premio al logro en la taquilla:

Deadpool y Wolverine

Intensamente 2

Gladiador 2

Wicked

Beetlejuice

Robot Salvaje

Alien: Romulus

Twisters

Mejor interpretación de comedia Stand-Up

Jamie Foxx - "What Had Happened Was"

Nikki Glaser - "Someday You'll Die"

Seth Meyers - "Dad Man Walking"

Adam Sandler - "Love You"

Ali Wong - "Single Lady"

Ramy Youssef - "More Feelings"

Mejor Actriz en la categoría de Drama

Pamela Anderson - "The Last Showgirl"

Angelina Jolie - "María Callas"

Nicole Kidman - "Babygirl"

Tilda Swinton - "La habitación de al lado"

Fernanda Torres - "Aún estoy aquí"

Kate Winslet - "Lee"

Mejor Película en la categoría de Comedia

Wicked

Emilia Pérez

La Sustancia

A Real Pain

Anora

Rivales

Mejor Película en la categoría de Drama

Dune: Parte Dos

The Brutalist

Septiembre 5

A Complete Unknown

Cónclave

Nickel Boys

Mejor Actor en la categoría de Drama

Timothée Chalamet - "A Complete Unknown"

Daniel Craig - "Queer"

Sebastian Stan - "The Apprentice"

Adrien Brody - "The Brutalist"

Colman Domingo - "Sing Sing"

Ralph Fiennes - "Cónclave"

Mejor Serie en la categoría de Comedia

Abbot Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

Nobody Wants This

The Gentlemen

Mejor actor de reparto en el cine

Denzel Washington - "Gladiador 2"

Edward Norton - "A Complete Unknown"

Guy Pearce - "The Brutalist"

Yura Borisov - "Anora"

Kieran Culkin - "A Real Pain"

Jeremy Strong - "The Apprentice"

Mejor actriz en la categoría de Comedia

Zendaya - "Rivales"

Amy Adams - "Nightbitch"

Demi Moore - "La Sustancia"

Karla Gascón - "Emilia Pérez"

Cynthia Erivo - "Wicked"

Mikey Madison - "Anora"

Mejor película extranjera

"All We Imagine as Light" - India

"Emilia Pérez" - Francia

"The Girl with the Needle" - Dinamarca

"I'm Still Here" - Brasil

"Vermiglio" - Italia

"La Semilla de la Higuera Sagrada" - Alemania

Mejor Guion de Película

La Sustancia

The Brutalist

A Real Pain

Anora

Cónclave

Emilia Pérez

Mejor actriz de Miniserie o Película para televisión:

Sofía Vergara - "Griselda"

Jodie Foster - "True Detective"

Cate Blanchett - "Disclaimer"

Cristin Milioti - "El Pingüino"

Naomi Watts - "Capote vs. The Swans"

Kate Winslet - "El Régimen"

Mejor actor en una serie de Drama

Donald Glover - "Sr. y Sra. Smith"

Jake Gyllenhaal - "Presunto inocente"

Gary Oldman - "Slow Horses"

Eddie Redmayne - "Chacal"

Hiroyuki Sanada - "Shogun"

Billy Thornton - "Un Negocio Crudo"

Mejor actriz en una serie de Drama

Maya Erskine - "Sr. y Sra. Smith"

Emma D'Arcy - "House of the Dragon"

Anna Sawai - "Shogun"

Keri Russell - "La Diplomática"

Kathy Bates - "Matlock"

Keira Knightley - "Palomas Negras"

Nominados a Mejor Director

Coralie Fargeat - "La Sustancia"

Jacques Audiard - "Emilia Pérez"

Sean Baker - "Anora"

Edward Berger - "Cónclave"

Brady Corbet - "The Brutalist"

Payal Kapadia - "La Luz que Imaginamos"

Mejor actriz de reparto en Cine

Selena Gomez - "Emilia Pérez"

Ariana Grande - "Wicked"

Margaret Qualley - "La Sustancia"

Zoe Saldaña - "Emilia Pérez"

Felicity Jones - "The Brutalist"

Isabella Rossellini - "Cónclave"

Mejor banda sonora original

Dune: Parte Dos

Cónclave

Emilia Pérez

The Brutalist

Robot Salvaje

Rivales

Mejor canción original

"Beautiful that way" - Miley Cyrus

"Compress & Repress" - Luca Guadagnino

"El Mal" - Camille y Clément Ducol

"Forbidden Road" - Robbie Williams

"Kiss the Sky" - Michael Pollack

"Mi Camino" - Clément Ducol y Camille

Mejor película animada

Intensamente 2

Moana 2

Flow

Memorias de un caracol

Wallace y Gromit: La venganza

Robot Salvaje

Mejor actor de Miniserie o Película para televisión

Colin Farrel - "El Pingüino"

Richard Gadd - "Mi reno de peluche"

Kevin Kline - "Disclaimer"

Cooper Koch - "La historia de Lyle y Erik Menéndez"

Ewan McGregor - "Un Caballero en Moscú"

Andrew Scott - "Ripley"

Mejor Actor en la categoría de Comedia

Sebastian Stan - "A Different Man"

Glen Powell - "Asesino por casualidad"

Jesse Eisenberg - "A Real Pain"

Hugh Grant - "Heretic"

Gabriel LaBelle - "Saturday Night"

Jesse Plemons - "Kinds of Kindness"

Mejor Miniserie o Película para televisión

El Pingüino

El reno de peluche

Ripley

True Detective: Noche Polar

Disclaimer

La historia de Lyle y Erik Menéndez

Mejor actriz en una serie de Comedia

Selena Gomez - "Solo asesinatos en el edificio"

Kristen Bell - "Nadie Quiere Esto"

Quinta Brunson - "Colegio Abbott"

Ayo Edebiri - "The Bear"

Kathryn Hahn - "Agatha"

Jean Smart - "Hacks"

Mejor actor en una serie de Comedia

Jason Segel - "Terapia sin filtro"

Adam Brody - "Nadie quiere esto"

Ted Danson - "Un hombre infiltrado"

Steve Martin - "Solo asesinatos en el edificio"

Martin Short - "Solo Asesinatos en el edificio"

Jeremy Allen - "The Bear"

Mejor actriz de reparto en una serie de televisión

Dakota Fanning - "Ripley"

Liza Colón - "The Bear"

Hannah Einbinder - "Hacks"

Jessica Gunning - "Mi reno de peluche"

Allison Janney - "La Diplomática"

Kali Reis - "True Detective"

Mejor actor de reparto en una serie de televisión

Diego Luna - "La Máquina"

Tadanobu Asano - "Shoun"

Javier Bardem - "La historia de Lyle y Erik Menéndez"

Harrison Ford - "Terapia sin filtro"

Jack Lowden - "Slow Horses"

Ebon Moss - "The Bear"