¿Dónde ver los Premios Óscar en Guatemala 2025?

La Academia celebrará los Premios Óscar 2025, gala en la que se darán cita varias celebridades del mundo del séptimo arte.

Anora, Cónclave, El brutalista, Emilia Pérez, La sustancia, Nickel Boys y Un completo desconocido son algunas de las películas nominadas a los Premios Óscar 2025.

Gracias a esta premiación internacional, se celebra el arte y la innovación en el cine. Asimismo, esta permite conectar a los amantes de la cinematografía en todo el mundo.

¿Qué cinta será reconocida como Mejor Película? ¿Qué estrellas recibirán los galardones a Mejor Actor y Mejor Actriz? Si desea conocer las respuestas, aquí le dejamos los detalles sobre la transmisión en vivo de esta premiación.

La ceremonia de los Premios Óscar 2025 será transmitida por diversas plataformas de pago, entre ellas HBO Max, Hulu y canales de televisión por cable disponibles en Guatemala. Este evento tendrá lugar el domingo 2 de marzo de 2025.

Según la Academia, entre los presentadores figuran Andrew Garfield, Margaret Qualley, Gal Gadot, Samuel L. Jackson y Zoe Saldaña, entre otras celebridades. Durante la gala habrá varias sorpresas para los asistentes y el público que siga la transmisión.

Meet your fourth slate of presenters for the 97th Oscars.



Watch the Oscars LIVE Sunday, March 2, at 7e/4p on ABC and Hulu, with Conan O’Brien hosting. Expect the unexpected—only at the #Oscars. pic.twitter.com/Tv8LOTzAMx