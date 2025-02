SAG Awards 2025: Listado de los ganadores durante los Premios del Sindicato de Actores

Durante la noche del pasado domingo 23 de febrero, se llevó a cabo la trigésima primera edición de los Premios del Sindicato de Actores, conocidos internacionalmente como SAG Awards por su nombre en inglés (Screen Actors Guild), los cuales premiaron a las principales interpretaciones realizadas por sus miembros durante el año 2024.

Los premios otorgados por el Sindicato de Actores de Cine en Estados Unidos se han convertido en uno de los principales eventos cinematográficos en Hollywood, debido a que los candidatos son nombrados por 4 mil 200 miembros elegidos aleatoriamente, entre los más de 120 mil miembros con los que cuenta actualmente el sindicato.

El galardón que se otorga durante los SAG Awards se llama: "El Actor", y se trata de una paqueña estatuta que pesa 9 libras y retrata a un hombre completamente desnudo que sostiene dos máscaras con gestos de drama y comedia. De acuerdo con su creador, el artista Joaquín Quuintero, el premio representa el rol de los actores.

La ceremonia en la edición del 2025 se realizó en el auditorio "Shrine Expo Hall" ubicado en la ciudad de Los Ángeles, California, y la actriz Kristen Bell fue seleccionada como la anfitriona de los premios por segunda vez en su carrera, encargándose de premiar los mejores logros en las actuaciones cinematográficas y televisivas del año 2024.

Los ganadores de los SAG Awards 2025

Mejor actor en un papel principal: Timothée Chalamet por su rol como el cantante Bob Dylan en Un Completo Desconocido.

Mejor actriz en un papel principal: Demi Moore por su rol como Elizabeth Sparkle en La sustancia.

Mejor actor en un papel secundario: Kieran Culkin por su rol como Benji Kaplan en Un Dolor Real.

Mejor actriz en un papel secundario: Zoe Saldaña por su rol como la abogada Rita Mora Castro en Emilia Pérez.

Zoe Saldaña wins the SAG Award for Outstanding Performance by a Female Actor in a Supporting Role for Emilia Pérez. #SAGAwards pic.twitter.com/6ZeHJ16VJg — Netflix (@netflix) February 24, 2025

Mejor elenco en una película: Cónclave , cuyos protagonistas fueron Ralph Fiennes, Isabella Rossellini, Stanley Tucci y Carlos Diehz.

Mejor actor en televisión o miniserie: Colin Farrell por su rol como el gángster Oz Cobb en El Pingüino.

Mejor actriz en televisión o miniserie: Jessica Gunning por su rol como la acosadora Martha en Bebé Reno.

Mejor actuación de un actor en una serie dramática: Hiroyuki Sanada por su rol como Yoshii Toranaga en la miniserie Shōgun.

Mejor actuación de una actriz en una serie dramática: Anna Sawai por su rol como Toda Mariko en la miniserie Shōgun.

Mejor actuación de un actor en una serie de comedia: Martin Short por su rol como Oliver Putnam en Only Murders In The Building.

Mejor actuación de una actriz en una serie de comedia: Jean Smart por su rol como Deborah Vance en Hacks.

Mejor reparto en una serie dramática: La miniserie ambientada en el Japón del año 1600, Shōgun.

Mejor reparto en una serie de comedia: El programa sobre crímenes en Nueva York, Only Murders In The Building.

Mejor actuación de acción de un equipo de especialistas en una película: El largometraje de comedia, Profesión Peligro.

Mejor actuación de acción de un equipo de especialistas en una serie de televisión: La miniserie ambientada en Japón de 1600, Shōgun.