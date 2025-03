Los Óscar 2025 arrancan con un emotivo homenaje por los incendios de Los Ángeles

La gala comenzó con un video recopilatorio de escenas de icónicas películas rodadas en Los Ángeles, con la aparición en ellas de figuras como Sylvester Stallone, Ryan Gosling, Robert Downey Jr., Margot Robbie o Brad Pitt, para acabar con un luminoso que decía: "Los Ángeles necesita tu ayuda".

Inmediatamente después, la estadounidense Ariana Grande y la británica Cynthia Erivo, ambas en el reparto de Wicked, interpretaron una versión de Somewhere over the rainbow.

Grande llevaba un traje y unos zapatos del color del calzado de Dorothy a la que interpretó Judy Garland en la mítica película The Wizard of Oz (El mago de Oz).

A continuación interpretaron Defying gravity, de Wicked, que terminó con todo el teatro puesto en pie y aplaudiendo.

Los Óscar 2025 son presentados por el cómico estadounidense Conan O'Brien y la edición llega con grandes dudas por resolver en algunas de sus categorías más relevantes.

Sin una clara favorita, esta entrega la lideran en número de nominaciones Emilia Pérez (13), The Brutalist y Wicked (10), Conclave, A Complete Unknown (8) y Anora (6).

Estrellas como Penélope Cruz, Halle Berry, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Ana de Armas, Cillian Murphy, Samuel L. Jackson, Margaret Qualley, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Harrison Ford, Gal Gadot, Alba Rohrwacher y Rachel Zegler serán algunos de los encargados de anunciar a los galardonados de la noche.