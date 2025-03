Premios Óscar 2025, en vivo: ganadores, momentos destacados y sorpresas de la gran noche del cine

Desde 1929, los premios Óscar han reconocido la innovación cinematográfica a nivel mundial. En su 97.ª edición, la Academia de Hollywood entregará la icónica estatuilla dorada a las producciones más destacadas de la industria. La gala de este año rendirá homenaje a las víctimas de los incendios en Los Ángeles y resaltará la importancia de los compositores en el cine.

Las categorías de Mejor Película, Mejor Canción, Mejor Dirección, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Actriz han despertado gran expectativa entre los seguidores del séptimo arte, especialmente tras las nominaciones de figuras como Demi Moore, Cynthia Erivo, Zoe Saldaña y Ariana Grande.

Entre las producciones con mayor número de nominaciones destaca Emilia Pérez, del director Jacques Audiard, que compite en 13 categorías. El brutalista y Wicked le siguen con 10 nominaciones cada una, mientras que Cónclave y Un completo desconocido suman 8 postulaciones.

Uno de los momentos más esperados de la gala será la participación de la actriz española Karla Sofía Gascón, nominada a Mejor Actriz por su interpretación en Emilia Pérez. Su presencia en el evento ha generado incertidumbre tras la controversia por sus declaraciones en redes sociales sobre migrantes, religiosos y otros actores galardonados por la Academia de Hollywood.

Además de la entrega de premios y la alfombra roja, la ceremonia incluirá espectáculos en vivo, con un número especial del musical Wicked, un emotivo tributo a Los Ángeles y un reconocimiento a la trayectoria del legendario Quincy Jones.

Esta cobertura seguirá en detalle los momentos más destacados de la gala, los premiados y las sorpresas de los Óscar 2025.

16.30 Cynthia Erivo deslumbra en la alfombra roja

La cantante y actriz, nominada al Óscar a Mejor Actriz por su papel de Elphaba en Wicked, llega a la alfombra roja antes de su esperada presentación junto a Ariana Grande.

16.27 Bowen Yang

El actor Bowen Yang de Wicked hace su gran entrada en la ceremonia más importante del cine.

Enroll here often, Bowen Yang? 😉



Bowen Yang with #Oscars📷 Ambassador Amelia Dimoldenberg (@ameliadimz). pic.twitter.com/BgJ5Nm5IiM — The Academy (@TheAcademy) March 2, 2025

16.21 La broma de la taza de té en los Óscar 2025

Acompañados de sus marionetas, los directores Nick Park y Merlin Crossingham, junto con el productor Richard Beek, bromean en la alfombra roja de los Óscar 2025 con la icónica frase: “¿A quién no le vendría bien una taza de té fuerte?”.

Who couldn't use a stiff cup of tea? ☕️



Nick Park, Merlin Crossingham and Richard Beek chat with #Oscars Ambassador Amelia Dimoldenberg (@ameliadimz) with Wallace, Gromit and friends in tow! pic.twitter.com/rRO5rr02Lf — The Academy (@TheAcademy) March 2, 2025

16.16 Ariana Grande deslumbra en la alfombra roja de los Óscar 2025

La actriz y cantante llegó a la ceremonia con un elegante vestido rosa en honor a su personaje de Glinda en Wicked, película por la que está nominada a Mejor Actriz de Reparto.

16.02 Brady Corbet revela que El brutalista pudo ser más larga

Durante su paso por la alfombra roja, el director y actor estadounidense comentó que su largometraje El brutalista podría haber tenido una duración mayor.

Honestly, we thought THE BRUTALIST could have been longer.



Brady Corbet chats with #Oscars Ambassador Amelia Dimoldenberg (@ameliadimz) on the red carpet. pic.twitter.com/WXbmMATv62 — The Academy (@TheAcademy) March 2, 2025

15.55 Edvin Ryding sorprende con una imitación de Cynthia Erivo

El actor Edvin Ryding, reconocido por Una parte de ti y Jóvenes altezas, imita a Cynthia Erivo al interpretar una de sus canciones de Wicked, película por la que la actriz está nominada a Mejor Actriz.

Looks like you’ve got some competition, Cynthia Erivo. 👀



Edvin Ryding chats with #Oscars Ambassador Amelia Dimoldenberg (@ameliadimz) on the Oscars red carpet. pic.twitter.com/pL72n9B6Qg — The Academy (@TheAcademy) March 2, 2025

15.35 Quen Blackwell comparte su emoción en los Óscar 2025

La youtuber, influencer y comediante estadounidense disfruta la alfombra roja junto a Amelia Dimoldenberg en una noche llena de glamour y expectativa.

Screaming, crying, throwing up — we're in the presence of Quen Blackwell and #Oscars Ambassador Amelia Dimoldenberg (@ameliadimz). pic.twitter.com/EtkQ0aBjkp — The Academy (@TheAcademy) March 2, 2025

15.27 El equipo de "Wallace y Gromit" llega a la alfombra roja de los Óscar 2025

Los directores Nick Park y Merlin Crossingham, junto con el productor Richard Beek, desfilan en la alfombra roja para celebrar Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas.

Nick Park, Richard Beek and Merlin Crossingham x 97th #Oscars



Photo Credit: Emma McIntyre pic.twitter.com/vzyiFyN9DF — The Academy (@TheAcademy) March 2, 2025

Amelia Dimoldenberg inaugura la alfombra roja de los Óscar 2025

La embajadora de los premios Óscar de este año deslumbra en el Dolby Theatre de Los Ángeles con un elegante vestido aqua a la medida.

15:10 Inicia la alfombra roja de los premios Óscar 2025



La ceremonia más importante del cine abre su espectacular desfile de estrellas en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

La alfombra roja de la 97.ª edición de los premios Óscar ya está en marcha desde el icónico Dolby Theatre, donde las máximas figuras del cine deslumbran con su llegada.

La gala dará inicio oficialmente a las 19 horas (hora local), y en este espacio le llevaremos cada detalle del evento: desde los momentos más destacados en la alfombra roja hasta la ceremonia y la premiación de los ganadores.