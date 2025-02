Altas y bajas de Karla Sofía Gascón rumbo a los Premios Óscar y las polémicas que la rodean

En su camino hacia su primer premio Óscar por su papel protagónico en Emilia Pérez, la actriz Karla Sofía Gascón ha enfrentado una serie de polémicas que podrían afectar su nominación.

Desde su presentación en el Festival de Cine de Cannes, la película ha generado controversia, especialmente en redes sociales, donde ha sido criticada por su representación de los cárteles y los asesinatos masivos en México.

Pese a su éxito en Estados Unidos y Europa, lo que la ha posicionado en la mira de los premios cinematográficos más prestigiosos, en México, donde está ambientada, ha recibido duras críticas. El filme aborda la transición de un líder criminal para evadir la justicia y combina estos temas con un formato musical, lo que ha generado aún más debate.

Gascón, quien ganó el premio a Mejor Actriz en Cannes y en los Premios del Cine Europeo, se ha visto envuelta en una serie de controversias luego de la filtración de tuits considerados "mensajes de odio" contra diversas comunidades e incluso contra los Óscar.

La situación se agravó tras sus recientes declaraciones, que provocaron que algunos patrocinadores de la película retiraran su apoyo en las campañas de promoción y limitaran su respaldo para asistir a las premiaciones en las que está nominada.

Altas de Emilia Pérez y Karla Sofía Gascón

A pesar de la controversia en torno a su trama, Emilia Pérez alcanzó su punto más alto al obtener 13 nominaciones a los premios Óscar, donde Karla Sofía Gascón se perfilaba como una de las favoritas en la categoría de Mejor Actriz Protagónica.

Bajo el liderazgo de Gascón, el filme se consolidó como una de las películas más nominadas en la historia del cine reciente, acumulando 12 Premios César, 11 BAFTA, 10 Globos de Oro y Critics Choice Awards, 8 Satellite Awards, 5 Premios del Cine Europeo, 3 galardones en el Festival de Cannes, además de reconocimientos en los Premios del Sindicato de Actores y la Asociación de Críticos de Chicago.

En otros eventos, como los Premios Goya, el Festival de San Sebastián, el Sindicato de Productores, el Directors Guild of America, el American Film Institute, los Premios del Cine Australiano y los Premios Image, Emilia Pérez logró una nominación.

Dentro de estos reconocimientos, Gascón obtuvo 10 nominaciones por su papel protagónico, convirtiéndose en la primera mujer transgénero en la historia en ser nominada a Mejor Actriz.

Primera polémica de Karla Sofía Gascón

A finales de enero, la protagonista de Emilia Pérez se vio envuelta en su primera polémica cuando Karla Sofía Gascón señaló al equipo de comunicación de la actriz Fernanda Torres, también nominada al Óscar, de impulsar críticas contra su actuación.

En una entrevista con el medio brasileño Folha, Gascón afirmó que el equipo de Torres, protagonista de Aún estoy aquí, habría intentado desmeritar tanto su actuación como la producción de Emilia Pérez y su nominación a los Óscar.

“Si gana ella (Torres), estupendo, y si gano yo, igual. Lo que a mí no me gusta es que hay un equipo de redes sociales que trabaja alrededor de todas estas personas intentando desmeritar el trabajo de otros, como es el mío o el de la película, porque eso no lleva a ningún sitio”, declaró Gascón en el minuto 3.51 de la entrevista.

La controversia se intensificó en redes sociales, donde internautas acusaron a Gascón de atacar a Torres, su competidora en los Óscar.

Revelan tuits que desatan la polémica

El 30 de enero marcó el inicio del declive en la imagen pública de Karla Sofía Gascón, luego de que la periodista musulmana Sarah Hagi expusiera en X (antes Twitter) una serie de tuits compartidos por la actriz, en los que criticaba a la comunidad musulmana, a los inmigrantes en España e incluso las nominaciones a los premios de la Academia.

Tras la revelación, Hagi condenó los comentarios de Gascón y expresó su indignación: “Es increíble que Karla Sofía Gascón aún tenga estos tuits. Sinceramente, nunca he visto comentarios tan racistas de alguien que haga campaña activamente para ganar un premio de la Academia”, escribió en su publicación.

Las críticas en redes sociales no tardaron en llegar, ya que los mensajes fueron calificados como xenófobos. Uno de los tuits de Gascón, publicado en su cuenta oficial, decía:

“Nuevo atentado en Francia, decapitados en Niza por uno de estos retrasados seguidores de Alá. Cuántas veces tendremos que expulsar de Europa a estos energúmenos hasta darnos cuenta de que su religión es INCOMPATIBLE con los valores occidentales. No escarmentamos. Gracias, Erdogan”.

it’s so insane that karla sofía gascón still has these tweets up. straight up have never seen tweets this racist from someone actively campaigning to win an ACADEMY AWARD. there are more than a dozen… pic.twitter.com/1rcNzkJXuo — sarah hagi (@KindaHagi) January 30, 2025

Tuits son campaña de desprestigio

Ante la polémica, la actriz publicó un comunicado en el que denunció ser víctima de una “campaña de odio y desinformación”. Además, ofreció disculpas y aseguró que está arrepentida, que su opinión sobre estos temas ha cambiado y que en su momento no era consciente de lo que escribía. Finalmente, cerró su cuenta de X.

Su disculpa pública se dio en exclusiva en un programa de CNN durante una entrevista, donde resaltó que las publicaciones eran reflexiones personales, las cuales fueron sacadas de contexto y se usan para afectar su nominación a los premios Óscar, reconocimiento al que no piensa renunciar.

"Creo que he sido juzgada, he sido condenada y sacrificada y crucificada y lapidada sin un juicio y sin la opción de defenderme", dijo la actriz durante la entrevista.

Al defenderse, Gascón enfatizó que no he dejado de recibir odio, amenazas de muerte, insultos y vejaciones. Además cuestiono "No he visto a nadie que haya salido, en ningún medio de comunicación, en ningún espacio, en ningún lugar, levantar la mano por mí y decirme: 'Oye, ¿Qué pasa con esta persona a la que están masacrando?'. Y nadie, nadie ha levantado un solo dedo por el cambio".

Niega señalamiento en contra de Gómez

En medio de la polémica por las publicaciones en redes sociales, se viralizó un tuit donde, supuestamente, Gascón critica a su compañera de reparto, Selena Gómez. El mensaje hace referencia al triángulo amoroso entre Justin y Hailey Bieber y dice: “Es una rata rica que juega a ser pobre siempre que puede y nunca dejará de molestar a su exnovio y a su esposa”.

Karla Sofia Gascon slams Selena Gomez in a tweet from last year



She's a rich rat who plays the poor bastard whenever she can and will never stop bothering her ex-boyfriend and his wife. pic.twitter.com/V3CcRTdtgH — Selena gomez Daily (@selenagdailey) January 31, 2025

Ante la controversia, Gascón aseguró en la entrevista con CNN que ella habría escrito un comentario al respecto, pero el que circula está editado para hacerla quedar mal con su compañera.

En su defensa, la actriz señaló que le mostró el verdadero tuit a Gómez y que esta entendió y apoyó su proceso.

Polémica al responder comentario de Saldaña

Karla Gascón también respondió al comentario emitido por Zoé Saldaña, quien afirmó: “Todavía estoy procesando todo lo que ha sucedido en los últimos días y estoy triste”, en referencia a los “mensajes de odio” atribuidos a la protagonista de Emilia Pérez.

Al ser cuestionada en el minuto 39 de la entrevista sobre esta declaración, Gascón aseguró que ya había esclarecido la situación con la actriz puertorriqueña y enfatizó: “Ella me conoce perfectamente; si hubiera sido racista, no habría trabajado con ella”.

Netflix la retira de su campaña y cancela su apoyo

Tras la controversia por sus comentarios sobre el islam, las protestas contra el racismo en Estados Unidos y sus críticas a la nominación de Barbie en los Óscar, Netflix decidió sancionar a Karla Sofía Gascón, una medida que fue anunciada el pasado martes.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la plataforma de streaming retiró a Gascón de la campaña promocional de Emilia Pérez, marcando distancia con la actriz tras sus polémicas y como sanción por conceder entrevistas a medios sin la aprobación del equipo de marketing de la película.

Además, Netflix modificó la publicidad de la cinta nominada al Óscar, reemplazando las imágenes de Gascón por las de Zoe Saldaña, quien compite en la categoría de Mejor Actriz de Reparto.

Otra de las medidas de la plataforma fue retirar el patrocinio destinado a Gascón para asistir a eventos clave de la temporada de premios en Hollywood, lo que afectará su participación en los Óscar y en los Critics Choice Awards del próximo viernes 7 de febrero.

Con esto, la cadena de benefactores de la película buscaría salvar las otras 12 nominaciones de Emilia Pérez y mejorar la opinión pública de los votantes de los premios de la Academia, que cierra el próximo 11 de febrero.

Lea Más: “Johanne Sacreblu”, el cortometraje mexicano que satiriza Emilia Pérez

Señala a la industria de aplicarle la “cultura de la cancelación”

Luego de la decisión de la plataforma, Gascón cuestionó el pasado martes, en redes sociales, la decisión de retirarla de los eventos de premiación en Estados Unidos y señaló a la industria por aplicarle la “cultura de la cancelación” al retirarle el apoyo por errores del pasado.