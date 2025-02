Critics Choice Awards 2025: En qué consisten estos premios, cuándo se entregan y dónde ver la gala

Considerados la antesala de los premios Óscar, los Critics Choice Awards regresan este 7 de febrero en su edición número 30 para reconocer los mejores logros cinematográficos y televisivos a nivel internacional.

La gala, que estaba programada para el 12 de enero, fue pospuesta en dos ocasiones debido a los incendios que afectaron Los Ángeles, California. Finalmente, el 17 de enero, la academia confirmó su celebración para el próximo viernes en el Barker Hangar de Santa Mónica, California.

El evento, organizado por la Broadcast Film Critics Association, conformada por críticos de televisión, radio y reporteros de entretenimiento, busca destacar las producciones televisivas y cinematográficas más relevantes del 2024.

Expertos en cine detallan que esta premiación es considerada la predicción más acertada de los ganadores de los premios de la Academia en las categorías de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor o Actriz.

Los nominados a los Critics Choice Awards 2025 fueron anunciados en dos eventos. El primer anuncio se realizó el pasado 5 de diciembre, cuando se revelaron las nominaciones en las categorías de series de televisión. Posteriormente, en un segundo evento celebrado el 12 de diciembre, la organización dio a conocer a los nominados en el área de cine.

Entre los proyectos televisivos y cinematográficos más destacados se encuentran Wicked y Cónclave, ambas con 11 nominaciones. Por su parte, las películas Emilia Pérez y Dune: Parte Dos obtuvieron nueve nominaciones cada una. En el ámbito televisivo, la serie Shōgun se perfila como la favorita del público.

Con 21 categorías dedicadas a lo mejor del cine, los Critics Choice Awards 2025 buscan reconocer las películas más taquilleras del 2024, así como aquellas aclamadas por el público.

Los premios también buscan exaltar el trabajo de directores, productores y actores de las series de televisión más destacadas de la temporada, donde El juego del calamar, El joven Sheldon y Los Simpson sobresalen en las nominaciones.

