Zoe Saldaña opina sobre publicaciones racistas de Karla Gascón, su compañera en Emilia Pérez

Una nueva polémica rodea a la controvertida película Emilia Pérez, luego de que Zoe Saldaña expresara tristeza y desaprobación por los mensajes de odio publicados por su coprotagonista Karla Gascón.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en Londres, Saldaña declaró: “Todavía estoy procesando todo lo que ha sucedido en los últimos días y estoy triste”, tras ser consultada por una asistente sobre los tuits de su compañera, en los que se expresaban mensajes de odio, racismo y xenofobia.

En el evento también participaron Zoe Saldaña, el director de Emilia Pérez, Jacques Audiard, y los compositores Camille y Clément Duco, quienes no se pronunciaron sobre la polémica.

La actriz puertorriqueña señaló con tranquilidad que la opinión de su compañera la entristece, ya que no apoya ni tolera ninguna retórica negativa hacia ningún grupo de personas

“Solo puedo dar fe de la experiencia que tuve con todos y cada uno de los individuos que fueron parte, que son parte, de esta película. Mi experiencia y mis interacciones con ellos fueron sobre inclusión, colaboración, equidad racial, cultural y de género”. Por ello, destacó que el resurgimiento de estos tuits la entristece.

Zoe Saldaña confesó que le entristece que la producción de Emilia Pérez deba enfrentar lo que consideró un “revés” al mensaje que busca transmitir al espectador sobre inclusión y violencia.

“Me entristece que tengamos que enfrentar este revés ahora mismo. Pero estoy feliz de que todos ustedes estén aquí y de que sigan apoyando a Emilia Pérez, porque el mensaje que tiene esta película es muy poderoso y el cambio que puede generar en las comunidades marginadas día tras día es importante”, dijo la actriz.

Por último, Saldaña detalló que puede dar fe de que, para la producción de Emilia Pérez, el elenco se unió para contar la historia.

“Nos unimos por amor, respeto y curiosidad, y continuaremos difundiendo ese mensaje”, finalizó Saldaña.

El video de la sesión fue compartido por The Hollywood Reporter, donde la actriz comentó sobre la situación

La polémica en torno a la película Emilia Pérez surgió por su protagonista, Karla Gascón, primera mujer transgénero nominada al Óscar por la Academia, luego de que resurgieran en X distintos tuits en los que se refirió a los migrantes en España.

El escándalo se centra en docenas de tuits publicados en su cuenta personal, que habían sido borrados y fueron revelados por la periodista musulmana Sarah Hagi. En ellos, Gascón realizaba comentarios en contra del islam, sobre George Floyd —el ciudadano afroamericano asesinado por agentes policiales en 2020— y sobre la inclusión de la película Barbie en los Óscar.

En la cadena de tuits, la periodista criticó a Gascón sobre su comportamiento.

“Es tan loco que Karla Sofía Gascón todavía tenga estos tweets. Sinceramente, nunca he visto tweets tan racistas de alguien que haga campaña activamente para ganar un premio de la academia”, dijo Hagi.

it’s so insane that karla sofía gascón still has these tweets up. straight up have never seen tweets this racist from someone actively campaigning to win an ACADEMY AWARD. there are more than a dozen… pic.twitter.com/1rcNzkJXuo