“Emilia Pérez”: ¿Cuál es la polémica de Karla Sofía Gascón que la vincula con los premios Óscar 2025?

Emilia Pérez es la cinta con mayor número de nominaciones para los Premios Óscar 2025. Sin embargo, ha sido objeto de críticas mixtas (varias de ellas negativas) y de comentarios controversiales vertidos en diferentes medios.

Prueba de ello es que algunos mexicanos que fueron al cine a ver Emilia Pérez exigen su reembolso con apoyo del gobierno porque la película no fue de su agrado, de acuerdo con información de EFE. No obstante, la protagonista de la película, Karla Sofía Gascón, también ha sido blanco de controversia de distintas maneras.

Gascón ha expresado en diferentes medios de comunicación que ha recibido mensajes de odio por razones que competen a su vida íntima y privada por parte de celebridades y otras personas.

Por esta razón, tanto medios internacionales como locales anunciaron este día que su nominación a los Premios Óscar 2025 podría verse afectada.

¿Cuál es la polémica desatada por Karla Sofía Gascón, protagonista de Emilia Pérez?

Gascón brindó declaraciones al medio brasileño Folha de São Paulo donde señala que ha sido víctima de críticas negativas por parte del equipo de redes sociales de Fernanda Torres, actriz brasileña reconocida y nominada a los Premios Óscar 2025 por su actuación en Aún estoy aquí,

Gascón indica que Torres es una mujer maravillosa y una actriz increíble, pero agrega que el equipo de la intérprete brasileña ha hecho comentarios negativos sobre Emilia Pérez y su persona, aclarando que no le molesta que Torres reciba el galardón de los Premios Óscar 2025, pero que su equipo no debería menospreciar el trabajo actoral de otros:

“Si gana ella (Torres), estupendo y si gano yo, igual. Lo que a mí no me gusta es que hay un equipo de redes sociales que trabaja alrededor de todas estas personas intentando demeritar el trabajo de otros como es el mío o el de la película porque eso no lleva a ningún sitio”.

De acuerdo con medios internacionales, estas declaraciones podrían repercutir negativamente en su nominación a los Premios Óscar 2025 como Mejor actriz. En ese sentido, la prensa extranjera enfatiza que Gascón puede ser excluida de la premiación por las supuestas calumnias dirigidas hacia Torres.