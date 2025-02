Premios Óscar 2025: Cuándo y dónde ver los premios de la Academia

¡Continúa la cuenta regresiva para la edición 97 de los Premios Óscar! Entre nominaciones controversiales y expectativa, transcurre la espera por la entrega de uno de los reconocimientos más ansiados por los actores, actrices y directores de cine internacional más connotados del momento.

Uno de los aspectos polémicos alrededor de esta gala se relaciona con el largometraje Emilia Pérez, cinta que cuenta con el mayor número de nominaciones de esta edición. Sin embargo, en medio de la controversia, los cinéfilos se encuentran a la espera de saber cuáles serán las películas galardonadas.

De acuerdo con información de la Academia y medios internacionales, entre las categorías más importantes se encuentran Mejor película, Mejor actor, Mejor actriz, Mejor director, entre otras.

Cabe agregar que otras películas que cuentan con varias nominaciones a los Premios Óscar 2025 son: El brutalista, Wicked, Cónclave y Un completo desconocido.

La entrega de los Premios Óscar 2025 será este próximo 2 de marzo a las 19 horas, horario local. La premiación se transmitirá en la plataforma HBO Max y en algunos canales de televisión por cable.

De acuerdo con información de la Academia, entre los presentadores se encuentran Andrew Garfield, Margaret Qualley, Gal Gadot, Samuel Jackson, Zoe Saldaña y otras celebridades.

Meet your fourth slate of presenters for the 97th Oscars.



Watch the Oscars LIVE Sunday, March 2, at 7e/4p on ABC and Hulu, with Conan O’Brien hosting. Expect the unexpected—only at the #Oscars. pic.twitter.com/Tv8LOTzAMx