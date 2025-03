Los memes de los Premios Óscar 2025 “atacan” a “Emilia Pérez” y claman para que no gane estatuillas

El descontento por Emilia Pérez continúa. Desde el estreno de la película, miles de usuarios han expresado su molestia, tanto que, cuando se proyectó en México, algunos asistentes exigieron el reembolso de sus boletos con apoyo del gobierno, porque la cinta no fue de su agrado.

La película ha sido objeto de burlas por su interpretación exagerada y criticada por la representación que hace de la cultura mexicana. Esto, a pesar de que su director, Jacques Audiard, ha señalado en varias entrevistas que sabía lo necesario sobre la cultura de México para representarla.

Sin embargo, Emilia Pérez es una de las películas más nominadas a los premios Óscar 2025, pese al descontento del público.

Además, ha mantenido una racha ganadora durante toda la temporada de premios. Zoe Saldaña, por ejemplo, ha obtenido el galardón a mejor actriz de reparto en todas las ceremonias en las que ha sido nominada.

Esta noche, se está llevando a cabo la entrega de la 97 edición de los Premios Óscar y los memes rápidamente han inundado la red X, donde los internautas desplegaron su creatividad expresando que la cinta Emilia Pérez no gané en cualquiera de sus nominaciones, pero específicamente en la categoría a Mejor Película.

Al comenzar la gala, el presentador Conan O'Brien hizo un par de bromas en las que mencionó a la protagonista de Emilia Pérez, Karla Sofía Gascón. En una de ellas, dijo: “La palabra F**” se utilizó 274 veces en Anora, un poco más que Karla Sofía Gascón y su publicista”, menciona.

Además, bromeo sobre la polémica que tuvo Gascón sobre sus publicaciones en la red social X diciendo: "Si vas a tuitear de los Óscares, mi nombre es Jimmy Kimmel."

Los memes no se hicieron esperar. Los usuarios han comenzado a publicar burlas sobre el comentario y a celebrar la ocurrencia de O'Brien.

AJDJAJSKDSJSKSNA CONAN BURLÁNDOSE DE KARLA SOFÍA GASCÓN Y LA TIPA NO ENTENDIÓ NADA Y DIJO WHAT JAJDKAKWWIWKA ME MEÓ



#Oscars2025



pic.twitter.com/YG6ZPrMas0