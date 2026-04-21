¿Habrá Deadpool 4? Ryan Reynolds habla sobre el futuro del personaje

La historia de Deadpool, el famoso antihéroe de los cómics, podría cambiar en una próxima película. El actor Ryan Reynolds reveló que trabaja en nuevas ideas que podrían modificar el enfoque del personaje, al dejar de ser protagonista para integrarse en dinámicas colectivas.

“Tengo algunas cosas ya escritas, pero no creo que vuelva a centrarlo. Es un personaje de apoyo. Es alguien que funciona bien en grupo”, declaró durante una entrevista en el programa Sunday Today.

El actor sugirió que Deadpool se integraría en nuevas historias compartidas con otros personajes del Universo Cinematográfico de Marvel, en lugar de protagonizar producciones individuales.

En otra entrevista con The Hollywood Reporter, Reynolds abordó la posibilidad de que Deadpool interactúe con equipos como los Vengadores o los X-Men, aunque aseguró que el antihéroe debe conservar cierta independencia en la narrativa.

“Si se convierte en uno de ellos, estamos al final. Deadpool funciona muy bien apareciendo con los X-Men y los Avengers, pero siempre necesita mantenerse como un extraño”, comentó.

En esa ocasión también descartó una cuarta película en solitario del personaje, al considerar que podría ser poco interactiva y redundante. Sin embargo, aclaró que eso no implica abandonarlo, pues aún podrá desarrollarse en otros formatos.

La primera película de Deadpool se estrenó en el 2016; Deadpool 2 llegó al cine en el 2018. Con la tercera entrega, Deadpool & Wolverine, en el 2024, el personaje se integró oficialmente al Universo Cinematográfico de Marvel.

Esta última recaudó alrededor de 1.3 mil millones de dólares a escala mundial, lo que la convirtió en la producción con clasificación para adultos más taquillera en la historia del cine.