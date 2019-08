Avengers tendrá una zona temática en tres parques de Disney

Esta es una de las imágenes con las que Disney anunció que los Avengers estarán presentes en tres de sus parques. (Foto Prensa Libre: AFP)

Durante la macroconvención D23 de Disney, celebrada en Anaheim (California), el gigante del entretenimiento presentó el nuevo territorio que se incorporará a sus parques temáticos y avanzó una completa remodelación de Epcot, su parque sobre innovación y conocimiento.

Precisamente, la llegada del universo entrelazado de personajes de Marvel al mundo real se producirá meses después de que la cinta “Avengers: Endgame”, llamada a culminar por todo lo alto una década de películas sobre la factoría de cómics, se coronase como la película más taquillera de la historia.

Con más de US$2 mil 790 millones de recaudación en todo el mundo el filme superó a “Avatar”, del cineasta James Cameron, hasta entonces el tenedor de tal logro.

Ahora, con el récord bajo el brazo, Disney estrenará a lo largo del próximo año tres zonas temáticas, conocidas como “Avenger Campus”, en el continente americano, Europa y Asia, cada una de ellas diferente y complementaria.

En Disney California Adventure (EE.UU.) el superhéroe de Marvel protagonista será “Spider-Man”, con una nueva atracción arácnida, que incluye un robot de grandes dimensiones cuyo prototipo se expone en la convención de California.

La nueva atracción de “Spider-Man” se unirá a la ya existente “Guardians of the Galaxy Mission”, inaugurada en 2017.

Mientras, en Disneyland París, los visitantes del parque europeo encontrarán un universo “Avengers” protagonizado por “Iron Man” y otras estrellas de la franquicia como “Captain Marvel”; “Black Panther” y “Captain America”.

Por su parte Hong Kong Disneyland (China), el parque asiático, expandirá e integrará en un mismo espacio las atracciones de la factoría Marvel lideradas por “Ant-Man” y “Iron-Man”.

Finalmente, el parque Epcot de Florida (EE.UU.), basado en la idea de Walt Disney de construir una innovadora ciudad y centrado en el desarrollo y el conocimiento potenciará sus instalaciones y actividades a lo largo de los próximos años con una completa remodelación.

Todas las novedades llegaron durante la D23, un evento organizado por Disney en el que fanáticos del imperio audiovisual se concentran en el sur de California para conocer las novedades que prepara la compañía, entre ellas su futura plataforma de contenidos “Disney +”, que competirá con gigantes como Netflix y Amazon Prime.

