Avengers: Endgame, los vengadores rinden homenaje a Iron Man en escena inédita

En las imágenes se puede observar cuando Peper Potts besa a Tony Stark quien yace muerto después de haber eliminado a Thanos y su ejército con el “chasquido de Iron Man”.

Después en la escena se observa como Thor y el Capitán América se muestran acongojados por el trágico desenlace, luego enfocan a Hawkeye, quien se arrodilla para despedir a su compañero, después todos los demás hacen lo mismo.

También salen a escena otros héroes como Pantera Negra, la Capitana Marvel, Ant-Man, Gamora, Star Lord, Nebula y el Dr. Strange quienes observan incrédulos el resultado la batalla.

Llama la atención que en la escena no sale Spiderman, quien en la película original es el primero que se acerca a Iron Man.

Además, Gamora, quien es la Gamora de otra realidad sale a escena, lo que despeja la duda de si había sobrevivido al chasquido de Iron Man. Después se va, lo que pone en duda su aparición en una futura película de Guardianes de la Galaxia.

