“Avengers: Endgame” regresará a los cines con escenas inéditas

Quien pensó que ya no se hablaría más de Avengers: Endgame, estaba equivocado. Uno de los estrenos más exitosos de este año regresará a las pantallas de cine con material inédito, lo que pronostica que pudiera arrebatarle el título de la película más taquillera de todos los tiempos a Avatar.

Lo anterior fue compartido por el presidente de Marvel Studios Kevin Feige en una entrevista para Comic Book durante la promoción de la película de Spider- Man: Far from home, la cual cerrará la Fase 3 de Marvel, .

Aunque no detalló cuántas nuevas escenas se integrarán a la que es la película más larga del UCM o si tendrán relación con la próxima película del arácnido superhéroe, pero definitivamente será un suceso que los seguidores de los personajes de Marvel no se querrán perder.

Lo cierto es que, a pesar de durar más de 3 horas, Avengers: Endgame está decidida en querer ser la película más taquillera de la historia cueste lo que cueste. Unos minutos más a esta larga película parecen no representar ningún problema para los fanáticos.

