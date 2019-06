Directores de ‘Avengers’ producirán una serie para Netflix

Netflix continúa sumando grandes talentos a sus filas. Los hermanos Russo, directores de las exitosas películas del Universo Cinematográfico de Marvel con los Avengers, se unen al gigante del streaming para producir su propia serie.

El nuevo proyecto de los hermanos Joe y Anthony Russo proviene de uno de los juegos de cartas más famoso del planeta. En formato de serie, los hermano Russo traerán una versión animada de ‘Magic: The Gathering’ en asociación con los estudios Allspark de Hasbro.

Aún no hay grandes detalles de esta serie animada, pero seguramente traerá todo el poder de los Planeswalkers, personajes centrales cuyos conjuros pueden convocar a varias criaturas y acceder a poderes mientras luchan.

Te puede interesar: Así es la esperada quinta temporada de Black Mirror que ya está disponible en Netflix

Con el anuncio de esta hermandad entre Netflix y los Russo también llegó una muestra del arte que manejará la serie a través de uno de los personajes más reconocibles de las cartas, la hechicera Chandra Nalaar.

HUGE ANNOUNCEMENT TIME: Netflix and Wizards of the Coast are teaming up with Joe and Anthony Russo to make a Magic: The Gathering anime series and this teaser of Chandra has me asking QUESTIONS. pic.twitter.com/vljlEtl0Mq

— NX (@NXOnNetflix) June 3, 2019