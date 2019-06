‘The Perfection’, la cinta de terror más polémica de Netflix

Foto: Netflix

‘The Perfection’, la nueva cinta de terror de Netflix , ha logrado convertirse en viral después de provocar alucinantes comentarios en redes sociales. Elo a raíz de que usuarios de la plataforma han asegurado sentirse enfermos después de ver la cinta.

Estrenada el pasado 24 de mayo, la cinta protagonizada por Allison Williams y Logan Browling llegó a Netflix sin tanta promoción de por medio. Días después, la película comenzó a levantar comentarios en las diferentes redes sociales por su contenido explícito.

No es para menos. El filme dirigido por el multifacético Richard Shepard trae imágenes no aptas para todo público. Sangre, tripas, bichos que recorren el interior del cuerpo de la protagonista y mucho más, llenan algunas de las escenas que muchos no han podido procesar.

Acabo de ver una joyita recién salida de Netflix, se llama

The Perfection.

Más que recomendada, es un thriller de terror al mejor estilo de David Lynch y Cronenberg.

Puede ser algo fuerte para quienes son débiles de estómago pero fresca y bien twisted. pic.twitter.com/oAxHtLg8Y4 — Javier sin X (@JavierGV03) May 30, 2019

Las redes sociales se han inundado de comentarios de quienes la han visto. Algunos han manifestado sentirse enfermos después de ver la cinta. Las secuencias visuales parecen ser tan repulsivas como terroríficas.

Lee también: Los “cinco de Central Park” en Netflix: el impactante relato del caso de los 5 jóvenes injustamente condenados en EE.UU. por una brutal violación

Vi 'the perfection' en Netflix. Es todo un remolino de demencia y tensión que no para de aumentar y que por momentos parece cine de clase b y te hace mirar con la cabeza medio de costado por si se viene una escena desagradable. Es rara. No sabés bien qué sentir al final. Veanla. — amir (@amirleiva_) May 30, 2019

‘The Perfection’, la ‘Black Swan’ de Netflix

La sinopsis de la historia nos introduce a los personajes centrales Lizzie y Charlotte, ambas inmersas en la escena musical. Después de una noche de pasión, ambas deciden realizar un viaje juntas que cambiará la vida de una de ellas.

La protagonista Allison Williams ha, incluso, afirmado que la nueva cinta de Netflix podría compararse con ‘Black Swan’, pero con chelos.

Te puede interesar: “La Casa de Papel”: Netflix presenta el tráiler oficial de la tercera temporada

De nueva cuenta Netflix explora nuevas historias, donde la inclusión forma parte de su repertorio.

En una semana de su ingreso al catálogo, la película ha sido bien recibida por los críticos. En la plataforma de Rotten Tomatoes goza de un afortunado 85% a favor. Si consideras que tienes un estómago fuerte y prefieres las historias de terror con un toque gore no espere más, ‘The Perfection’ será tu próxima película favorita.

* En alianza con Forbes México y Centroamérica, artículo de Forbes Staff.

Contenido relacionado

> Go es el juego milenario que despierta la inteligencia, con un documental en Netflix y una comunidad en Guatemala

> Netflix: Estos son los estrenos para junio 2019

> El ‘Profesor’ es el protagonista del nuevo avance de la tercera temporada de ‘La casa de papel’