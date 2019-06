Así es la esperada quinta temporada de Black Mirror que ya está disponible en Netflix

“Striking Vipers”, “Smithereens” y “Rachel, Jack y Ashley Too”, son los nombres de los tres capítulos de la nueva entrega que cuanta con menos capítulos que los que tenían en promedio las temporadas anteriores, cinco.

En “Striking Vipers”, se muestra a dos amigos universitarios que se encuentran en una situación inesperada, inmersos en la realidad virtual de un videojuego.

En “Smithereens”, un conductor londinense provoca un conflicto internacional al secuestrar a un empleado de una empresa especializada en redes sociales.

Y por último en “Rachel, Jack y Ashley Too”, nos cuentan la historia de una adolescente solitaria que se obsesiona con una muñeca robot, la cual se encuentra inspirada en la estrelal pop Ahley O.

