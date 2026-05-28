Netflix elige a la nueva Nellie Oleson para el reboot de “La familia Ingalls”: lo que se sabe del estreno de “La casita en la pradera”

La familia Ingalls regresa a la pantalla a través del reboot de Netflix La casita en la pradera, que presenta los relatos de Laura Ingalls Wilder desde una perspectiva más contemporánea. La primera temporada de esta serie está próxima a estrenarse, mientras que una segunda ya se encuentra en desarrollo, con la elección de la nueva Nellie Oleson como uno de sus primeros pasos.

La adaptación de las novelas semiautobiográficas de Laura Ingalls Wilder busca mostrar la vida en la frontera estadounidense y las aventuras que vivió la familia Ingalls luego de mudarse de Wisconsin hacia el oeste del país durante el siglo XIX. Esta nueva producción llegará a la plataforma el próximo 9 de julio, mientras que ya se anunció una segunda temporada en desarrollo.

La confirmación de la expansión de la serie dio paso a la integración de Nellie Oleson a la historia, personaje que funge como antagonista. La actriz Willa Dunn interpretará a este personaje, que tendrá una versión más compleja y desarrollada durante la serie.

La actriz, destacada por su participación en Only Murders in the Building, tendrá la responsabilidad de interpretar a este personaje, que interactúa frecuentemente con Laura Ingalls.

Medios como Infobae destacan que, en esta nueva adaptación, se presentará a una Nellie Oleson más compleja que en otras versiones, ya que, más allá de ser una niña berrinchuda y abusiva en el colegio, se mostrará que esa actitud es una fachada.

Pese a que este personaje busca complicar la vida de Laura Ingalls, en realidad esconde a una niña tierna que anhela una amistad genuina, pero que se ve contrariada, versión que Netflix presentará en la segunda temporada de La casita en la pradera, según Infobae.

¿Qué se sabe de “La casita en la pradera”?

Esta historia, escrita durante la Gran Depresión y publicada por primera vez en la década de 1930, tendrá una nueva versión presentada por Netflix. La producción sigue a Laura Ingalls en sus aventuras junto con su familia, personaje interpretado por Alice Halsey.

La novela original explora, desde experiencias autobiográficas, relatos de supervivencia, aventuras familiares y los orígenes del oeste de Estados Unidos. La historia, que tuvo éxito en sus adaptaciones televisivas, llegará ahora para una nueva generación, destaca Netflix.

La productora ejecutiva Rebecca Sonnenshine, conocida por The Vampire Diaries, lidera esta nueva versión. Según declaraciones dadas a Netflix Tudum, señaló que se enamoró de la novela cuando tenía cinco años, y que esta la inspiró a escribir.