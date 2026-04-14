La familia Ingalls regresa: Netflix anuncia estreno de “La casa de la pradera”

Tras varios años de desarrollo, la familia Ingalls está preparada para debutar en Netflix. El 9 de julio del 2026 se estrenará la primera temporada de “La casa de la pradera”, una serie que adapta la historia de esta peculiar familia que busca una nueva vida.

“Hace mucho tiempo, mamá, papá, Mary y Laura dejaron los grandes bosques de Wisconsin y se mudaron a la pradera, donde una nueva vida les esperaba. Cada día y cada noche fue una aventura. Y aunque estaban solos y eran pequeños ante el cielo y las estrellas, eran felices porque eran una familia y estaban juntos”, dice la narración que acompaña el tráiler difundido por la plataforma de streaming.

Inspirada en los libros semiautobiográficos de Laura Ingalls Wilder, publicados originalmente en la década de 1930, la serie sigue las aventuras y desventuras que la familia Ingalls vivió al establecerse en un pueblo fronterizo del oeste estadounidense, alrededor de 1870.

“Parte drama familiar esperanzador, parte relato épico de supervivencia y parte historia de los orígenes del Oeste estadounidense”, dice la sinopsis de la nueva producción.

Entre 1974 y 1983, los libros tuvieron una exitosa adaptación televisiva, pero ahora Netflix retoma la historia para ofrecer una mirada renovada.

El elenco cuenta con la pequeña Alice Halsey como Laura Ingalls; Skywalker Hughes como su hermana Mary; Luke Bracey como Charles, su padre, y Crosby Fitzgerald como Caroline, la madre de familia.

“Dejaron atrás todo lo que conocían para empezar una nueva vida en la pradera. Acompaña a la familia Ingalls en su camino por descubrir el verdadero significado de la palabra ‘hogar’”, dice la descripción del avance.

Producida por Rebeccaa Sonnenshine, reconocida por su trabajo en The Boys, la primera temporada de la serie estará disponible en Netflix a partir del 9 de julio del 2026, cuando se liberarán los ocho primeros episodios.