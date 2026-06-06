Conciertos en Guatemala 2026: estos son los espectáculos confirmados para el segundo semestre del año

El calendario de espectáculos en Guatemala continúa atrayendo artistas de talla internacional, ya sea para su primera presentación en el país o para reencontrarse con sus seguidores. La agenda del segundo semestre promete mantener el ritmo con una serie de al menos 20 conciertos anunciados hasta ahora.

Durante los primeros meses del 2026, los escenarios nacionales recibieron a figuras como Yandel, Ed Sheeran y Ryan Castro. Ahora, artistas como Chayanne, Alejandro Sanz y Martin Garrix generan expectativa entre los amantes de la música por sus próximas presentaciones en el país.

El calendario de actuaciones muestra una diversidad de artistas y géneros ideales para que distintas generaciones vivan la experiencia de un concierto en vivo. Artistas como Romeo Santos, Prince Royce, Natalia Lafourcade y Humbe han confirmado su llegada al país.

Para este período también se espera la confirmación de la llegada de otros artistas, como Pablo Alborán, quien se presentaría en septiembre. Con el fin de que los lectores puedan estar atentos a la llegada de su artista favorito, compartimos las fechas y los artistas que llegarán al país de julio a diciembre.

Grupo Niche

Para el inicio de julio, Grupo Niche traerá el ritmo, la alegría y la esencia salsera al interpretar éxitos como Una aventura y Cali pachanguero, canciones que harán bailar a sus seguidores.

Con su Niche Disco Tour 2026, Grupo Niche se presentará el próximo 3 de julio en Fórum Majadas, zona 11 de Guatemala, en un concierto ideal para los amantes de la salsa.

Hogwarts Sinfónico

En una noche que fusiona la música y la magia del cine, llega el concierto Hogwarts Sinfónico, espectáculo que reúne en vivo las composiciones más emblemáticas inspiradas en el universo de Harry Potter, interpretadas por una orquesta sinfónica.

Este homenaje musical a la saga llegará el 28 de julio a la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, según Tickt.live.

El Trono de México

Con su Prometiste Volver Tour 2026, El Trono de México llegará a Guatemala el próximo 8 de agosto en un concierto lleno de energía y emociones al ritmo de la música regional mexicana.

Especializada en el género duranguense, la agrupación cuenta con éxitos como Cielo de estrellas y Prometiste volver, que podrán disfrutarse en Fórum Majadas, zona 11 de Guatemala.

Romeo Santos y Prince Royce

Las superestrellas de la bachata Romeo Santos, conocido como el Rey de la Bachata, y Prince Royce, considerado el Príncipe de la Bachata, unieron su talento y actualmente promocionan Mejor tarde que nunca Tour.

Luego de publicar su primer álbum conjunto, Santos y Royce llegarán al país el 13 de agosto, a las 20 horas, en el Estadio Cementos Progreso, zona 6.

Caifanes

La legendaria banda mexicana Caifanes, liderada por Saúl Hernández, promociona actualmente su gira internacional Caifanes Tour, que llegará a Fórum Majadas, zona 11.

Con éxitos como Viento, Afuera y La célula que explota, la agrupación busca reencontrarse con sus seguidores el próximo 3 de septiembre.

Jorge Drexler

El músico, compositor y cantante uruguayo ofrecerá un concierto en Guatemala como parte de la gira Taracá 2026. Con este nuevo proyecto, Drexler llegará el 10 de septiembre a Fórum Majadas, zona 11.

Natalia Lafourcade

La artista veracruzana regresará a Guatemala para presentar su más reciente álbum, Cancionera, y llevar a sus seguidores canciones como Amor clandestino, Cómo quisiera quererte y Luna creciente. El concierto será el 17 de septiembre en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Cazzu

La artista argentina traerá sus mayores éxitos de trap con su gira Latinaje en Vivo Tour. Esta nueva etapa de su carrera, en la que explora diversos géneros latinos, llegará el 18 de septiembre del 2026 al Parque de la Industria, zona 9.

Arcángel

Considerado uno de los pioneros del reguetón, Arcángel celebrará parte de sus 20 años de trayectoria con una gira que incluye a Guatemala. El concierto será el 19 de septiembre en Explanada 5.

Gloria Trevi

Con su Celebration Tour, Gloria Trevi llegará al país para interpretar éxitos como Con los ojos cerrados y Todos me miran, en una noche llena de baile y música.

La artista se presentará el 26 de septiembre en el Parque de la Industria, zona 9.

Humbe

El cantante mexicano traerá a Guatemala Dueño del cielo Tour, una propuesta inspirada en su álbum reciente y en experiencias personales que han marcado su trayectoria. La presentación será el 15 de octubre en Explanada 5.

Chayanne

El cantante puertorriqueño regresará con el cierre de su gira Bailemos otra vez Tour. Durante su reciente presentación en Guatemala, en marzo del 2025, recordó que el país ha sido parte fundamental de su historia musical, pues fue uno de los primeros en recibirlo cuando tenía apenas 10 años y formaba parte del grupo Los Chicos.

El llamado Papá de Latinoamérica interpretará éxitos como Bailando bachata, Humanos a Marte, Salomé y Torero el próximo 5 de noviembre en Explanada 5.

Martin Garrix

El DJ y productor neerlandés Martijn Gerard Garritsen, conocido como Martin Garrix, llegará al país con su Americas Tour.

El artista, que ha consolidado una carrera internacional, se presentará el 13 de noviembre en Explanada 5.

Alejandro Sanz

El cantante español continúa la promoción de ¿Y ahora qué?, su más reciente proyecto musical. El artista ofrecerá un recorrido por sus nuevos temas y los éxitos que han marcado su carrera. La presentación será el 21 de noviembre en Explanada 5.

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