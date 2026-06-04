Festival de la Juventud: música, deporte, freestyle y actividades para compartir con amigos

En un espacio creado para la convivencia juvenil, el Festival de la Juventud ofrecerá diversas actividades, competencias, música y gastronomía para jóvenes y adolescentes.

La actividad, organizada por la Municipalidad de Guatemala, brindará un espacio para que los asistentes compartan con amigos y disfruten de momentos de sana recreación en la zona 2 de la Ciudad de Guatemala. Durante cinco horas, los participantes podrán integrarse a competencias, demostraciones y actividades deportivas.

Para esta edición, Muni Guate destaca en un comunicado que el festival tendrá tres grandes protagonistas: freestyle, K-pop y gaming. Además, ofrecerá actividades deportivas para los aficionados al futbol, el skateboard y el ejercicio físico.

Quienes disfrutan de la música, las actividades al aire libre y el tiempo con amigos también podrán participar en una Sunset Party. El espacio contará, además, con áreas de comida. Esto es lo que debe saber:

Fecha

Sábado 13 de junio del 2026

Hora

14 a 19 horas

Lugar

En el recinto ubicado a un costado del Mapa en Relieve, entre la 6.ª avenida final, 7.ª calle y 8.ª calle de la colonia Colom Argueta, zona 2.

Precio

Entrada libre

Actividades y competencias

Batalla de freestyle

Uno de los eventos más destacados será la batalla de freestyle, donde los jóvenes podrán participar y demostrar sus rimas, creatividad y talento frente al público. Una de las reglas, según destaca Muni Guate, es la prohibición del uso de palabras soeces; quienes incumplan esta disposición serán descalificados.

K-pop Random Dance

En una jornada de baile y música, los amantes de la cultura coreana podrán disfrutar del K-pop Random Dance, en el que se conmemorará el aniversario de BTS.

Torneo Gamer

El Torneo Gamer ofrecerá a los participantes la oportunidad de competir contra otros jugadores en diversos videojuegos.

Deportes físicos

Para quienes buscan disfrutar del movimiento y la actividad física, este espacio ofrecerá eventos como torneo de futbol cinco, competencia de skateboard, muro para escalar, GOWS Gym on Wheels y otras actividades recreativas al aire libre.

Dato: Quienes deseen participar en los eventos deberán completar su inscripción en: https://forms.gle/YJqerFw3z9NVs6Jg8 (Cupos limitados)

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