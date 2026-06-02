Benny Ibarra en Guatemala 2026: El artista mexicano promete un concierto con emociones y recuerdos

El músico, compositor y cantante mexicano Benny Ibarra regresará a Guatemala y de acuerdo con las productoras locales Show Business y En Vivo Producciones, ofrecerá un concierto en la capital.

“¡Guatemala, llegó el momento! Benny Ibarra se presenta en el emblemático Teatro Nacional para un concierto que promete emociones, recuerdos y canciones que han acompañado toda una vida”, publicaron las productoras en redes sociales este martes 2 de junio.

Éxitos como Cielo, Sin ti, Mía, Inspiración, y Llueve luz, entre otros, se escucharán en el país durante el concierto de uno de los músicos, productores y directores más respetados de la industria mexicana.

Fecha

Benny Ibarra se presentará en Guatemala el viernes 10 de julio.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas.

Lugar

Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Precios

De acuerdo con la productora local, los precios y localidades se revelarán en los próximos días.

Venta de entradas

Las entradas se podrán adquirir en la web oficial de eticket.gt

Show Business indicó que la preventa comenzará el viernes 5 de junio, a las 10 horas. Además, reveló que habrá descuentos en fechas especiales.

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