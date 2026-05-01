Romeo Santos y Prince Royce en Guatemala 2026: Fecha, lugar, entradas y todos los detalles del concierto que ofrecerán en el país

Las superestrellas globales de la bachata, Romeo Santos (el rey) y Pince Royce (el príncipe), unieron su talento y en la actualidad promocionan Mejor tarde que nunca Tour, una gira con la que recorrerán varios recintos internacionales.

En noviembre del 2025, lo que parecía imposible se hizo realidad. Santos y Royce publicaron Better Late Than Never, el primer álbum conjunto de las superestrellas, con el que marcaron un momento trascendental en la historia de la música tropical contemporánea.

En ese momento Sony Music Latin indicó que Santos y Royce mantuvieron en secreto esa producción y sin publicar sencillos previos, presentaron un álbum conformado por trece temas inéditos.

De acuerdo con Sony Music Latin, Romeo Santos encabezó la producción, jugó con los arreglos tradicionales del género y lo modernizó mediante la fusión de otros ritmos como el R&B y los beats urbanos. Además, el álbum contó con la pluma de Prince Royce en cuatro temas.

Romeo Santos y Prince Royce promocionan la gira "Mejor Tarde Que Nunca Tour". (Foto Prensa Libre: Cortesía 2 Mundos)

“Dardos es un tema en el que Santos y Royce exploran el R&B mediante un arreglo musical contemporáneo que fusiona afrobeat, ritmos tropicales, violines y diversas guitarras”, indicó en su momento Sony Music Latin.

“La lírica moderna explora la jerga dominicana y utiliza la astrología como recurso narrativo para definir los rasgos de personalidad de los protagonistas de una relación tóxica, así como el despecho, las heridas y las faltas que deja en la persona amada”, añadió la compañía.

Otros temas

Según Sony Music Latin, el álbum también incluye Jezabel, una canción en la que Santos y Royce revelan una historia de pasión e incorporan elementos de R&B y reguetón, lo que refuerza la narrativa. Mientras que, en Ay, San Miguel! los artistas rinden tributo al Caribe y sus ritmos y envían un guiño a la bomba puertorriqueña.

El álbum cierra con La última bachata, una canción que incorpora destellos del bolero de antaño y una estética sonora vintage con la que rinden tributo a algunas de las voces más emblemáticas de la música global como Selena Quintanilla, Michael Jackson, Jenni Rivera, Prince y los íconos dominicanos Yoskar Sarante y Ruby Pérez.

Romeo Santos y Prince Royce en Guatemala 2026

De acuerdo con la promotora 2 Mundos, Romeo Santos y Prince Royce llegarán a Guatemala e interpretarán sus éxitos con la finalidad de acercarse más a sus admiradores locales.

“Dos leyendas. Una sola noche. Algo grande viene para Guatemala… Un sueño que por fin se cumple”, publicó la promotora local en redes sociales el jueves 30 de abril.

La expectativa creció y los admiradores de Romeo Santos y Prince Royce reaccionaron en el país debido a que, según coincidieron varios de ellos, será una “noche inolvidable con el Rey y el Príncipe de la bachata.

Este vienes 1 de mayo, 2 Mundos confirmó la fecha y el recinto de ese concierto.

“Romeo Santos & Prince Royce llegan a Guatemala con el Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026. Prepárate para cantar cada himno, revivir todos los clásicos y vivir una noche histórica junto a dos de los máximos íconos de la bachata”, explicó la promotora.

Fecha

Romeo Santos y Prince Royce ofrecerán un concierto en Guatemala, el jueves 13 de agosto del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas.

Lugar

Estadio Cementos Progreso, zona 6 de la capital.

Precios y localidades

Mesas Amex – Q2,050 + Cargo por servicio

Mesas Ultra Fan – Q1,650 + + Cargo por servicio

Platea – Q1,235 + Cargo por servicio

Tribuna – Q885 + Cargo por servicio

Preferencia – Q885 + Cargo por servicio

General 1 – Q425 + Cargo por servicio

General 2 – Q425 + Cargo por servicio

Venta de entradas

Las entradas se podrán adquirir en la web oficial de VivaTicket.

La preventa comenzará el lunes 4 de mayo, a las 14 horas y concluirá el miércoles 6.

La venta a todo público comenzará el jueves 7 de mayo, a las 10 horas.

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