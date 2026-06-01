Caifanes en Guatemala 2026:  Fecha, lugar, entradas y más detalles del concierto que la banda mexicana ofrecerá en el país

La legendaria banda mexicana Caifanes promociona en la actualidad su extensa gira internacional bajo el lema de Caifanes Tour y este lunes 1 de junio, la productora local Asa Promotions confirmó que se presentará en Guatemala.

Liderado por Saúl Hernández, el grupo ha cautivado a multitudes durante más de cuatro décadas y sigue con la vigencia del rock en español.

Con éxitos como Viento, Afuera, La célula que explota, No dejes que…, Aquí no es así, Los dioses ocultos, Mátenme porque me muero y Nubes, Caifanes continúa uniendo a las generaciones nostálgicas con nuevos públicos amantes del rock.

En su extenso reportorio, la banda acostumbra en la actualidad mezclar los temas que muchos consideran himnos, con sus sencillos Heridos, Sólo eres tú, Inés y el más reciente Y caíste, publicado en el 2025.

“La legendaria banda mexicana Caifanes, referente indiscutible del rock en español y creadora de clásicos que han trascendido generaciones, llega a Guatemala para una noche inolvidable”, indicó Asa Promotions en redes sociales.

Fecha

Caifanes se presentará en Guatemala el jueves 3 de septiembre del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas.

Lugar

Fórum Majadas, zona 11 de la capital.

Precios

De acuerdo con la productora local, los precios y localidades se revelarán en los próximos días.

Venta de entradas

Las entradas se podrán adquirir en los próximos días en la web oficial de ticketasa.gt

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