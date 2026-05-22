Alejandro Sanz en Guatemala 2026: Todos los datos sobre el concierto que el artista español ofrecerá en el país

El cantante español Alejandro Sanz continúa con la promoción de ¿Y ahora qué?, su reciente proyecto musical que incluye colaboraciones con otros exitosos artistas y amigos que apoyan sus nuevas creaciones sonoras.

Sanz publicó su reciente álbum en mayo del 2025, al que definió como un proyecto que trabajó con un nuevo equipo de colaboradores, productores y compositores con los que ha reformulado sus métodos de compromisos tradicionales.

Este viernes 22 de mayo, Asa Promotions reveló que el artista español regresará a Guatemala y compartirá con sus admiradores locales.

“Alejandro Sanz en concierto en su gira 2026. Viviremos una noche llena de recuerdos y nostalgia que solo Sanz sabe cómo hacernos vivir”, publicó en redes sociales la productora local.

Fecha

Alejandro Sanz se presentará en Guatemala, el sábado 21 de noviembre del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas.

Lugar

Explanada 5, zona 5 de la capital.

Precios

De acuerdo con la productora local, los precios y localidades se revelarán en los próximos días.

Venta de entradas

Las entradas se podrán adquirir en los próximos días en la web oficial de ticketasa.gt

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