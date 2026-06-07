EA Sports predice al campeón del Mundial 2026 tras acertar en las últimas cuatro ediciones

La fiebre de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha comenzado a crecer entre los aficionados al futbol, quienes verán surgir a un nuevo campeón del mundo entre las 48 selecciones participantes. Antes del silbatazo inicial, una empresa de videojuegos deportivos realizó su apuesta sobre quién alzará el trofeo.

A cuatro años de que Argentina se alzara con la Copa Mundial de Qatar 2022, el mundo está preparado para conocer a un nuevo campeón. Entre las predicciones destaca la de la empresa de videojuegos EA Sports, que reveló su pronóstico para esta edición.

EA Sports, que ha logrado predecir a los campeones de las últimas cuatro Copas del Mundo y busca su quinto acierto consecutivo, realizó su tradicional simulación virtual con las 48 selecciones participantes. El resultado fue que España volvería a conquistar el título mundial.

La empresa asegura mantener una notable racha de aciertos en sus simulaciones, a las que se atribuye haber anticipado correctamente a los campeones de las últimas cuatro Copas del Mundo: España (Sudáfrica 2010), Alemania (Brasil 2014), Francia (Rusia 2018) y Argentina (Qatar 2022).

Debido a esos antecedentes, la nueva predicción de EA Sports ha cobrado relevancia y ha generado expectativa sobre si España será la selección que alce la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo domingo 19 de julio.

Los resultados anunciados por EA Sports FC muestran de forma digital a jugadores de la selección española celebrando el triunfo. Fue en X donde la empresa destacó: “Hemos acertado cuatro seguidos. Ahora hemos vuelto a ejecutar la simulación. ¿Quién será el próximo campeón?”, acompañado de la bandera de España y una imagen de la simulación.

Medios como Infobae destacan que el proceso combina la valoración de los futbolistas, estadísticas recientes de desempeño de las selecciones, el análisis táctico y una serie de simulaciones que permiten determinar cuál es el combinado con mayores probabilidades de éxito.

España llega como una de las favoritas, con figuras como Lamine Yamal, Pedri y Rodri, y bajo la dirección técnica de Luis de la Fuente. Medios internacionales también consideran favoritas a las selecciones de Francia, Inglaterra y Portugal.

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La predicción de EA Sports coincide con la de la Opta Supercomputer, desarrollada por Opta Analyst, que también señala a España como favorita para este Mundial. Según sus cálculos, la selección española tiene un 16.1% de probabilidades de alzar la copa en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el próximo 11 de junio y será la edición más grande organizada por la FIFA, con 104 partidos y la participación de 48 selecciones en 16 ciudades anfitrionas de Canadá, México y Estados Unidos.

El Estadio Nueva York-Nueva Jersey albergará la final el próximo 19 de julio, cuando se definirá al nuevo campeón. Además, se prevé la participación de artistas como Madonna, BTS y Shakira.