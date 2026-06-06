“FIFA World Cup: Launch Edition”, fecha del videojuego que FIFA y Netflix Games estrenarán rumbo al Mundial 2026

La pasión del futbol no solo se vivirá en la cancha durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, sino también a través de los videojuegos, con el lanzamiento de FIFA World Cup: Launch Edition, que llegará junto con la celebración del Mundial.

El videojuego llegará en conmemoración del Mundial 2026, pero, a diferencia de otras versiones, estará disponible en exclusiva para la plataforma Netflix. Según la FIFA, FIFA World Cup: Launch Edition se lanzará el 11 de junio en Netflix Games.

El lanzamiento coincide con el inicio del Mundial 2026, donde los aficionados al futbol y a los videojuegos tendrán la oportunidad de seleccionar cualquiera de los 48 equipos participantes, así como los 16 estadios del torneo.

La FIFA y Netflix Games revelaron que los usuarios de la plataforma podrán acceder al videojuego con su suscripción a Netflix Games, sin costo adicional. Además, presentará una nueva forma de celebrar el futbol.

El videojuego ofrece una experiencia de simulación de futbol en la que los usuarios pondrán a prueba su habilidad y experiencia. Asimismo, permitirá a los aficionados “pisar el terreno virtual y crear su propia historia de la Copa Mundial de la FIFA”, destaca el organizador del torneo.

A través de este videojuego, los jugadores podrán seleccionar entre 1,248 futbolistas a su personaje favorito. Netflix destacó que “este ágil juego de simulación transmite toda la emoción del futbol desde el primer minuto” y que, para disfrutarlo, solo será necesario contar con un teléfono móvil y una suscripción a Netflix.

¿Cómo funcionará FIFA World Cup: Launch Edition?

FIFA World Cup: Launch Edition permitirá a los usuarios jugar con amigos en partidas de hasta cuatro participantes. Netflix explicó que el teléfono celular funcionará como controlador y el televisor será la cancha virtual. Para ello, cada usuario de Netflix Games deberá abrir su cuenta en el televisor y escanear un código QR para conectar ambos dispositivos.

La FIFA destacó que este juego es otro ejemplo de su estrategia digital para promover la interacción de los aficionados con el futbol a escala mundial. “FIFA World Cup: Launch Edition ofrece a los seguidores una nueva oportunidad para celebrar el torneo y sentirse parte de la acción”, resalta el comunicado.