Mundial 2026: quiénes son Maple, Zayu y Clutch, las mascotas oficiales y qué representan

El Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, está cada vez más cerca y promete convertirse en la mayor fiesta del futbol de la historia. No solo será histórico por su formato ampliado y sus múltiples sedes, sino también por los elementos que rodean este gran acontecimiento.

Más allá de los partidos en el terreno de juego, el Mundial es una celebración cultural global en sus 16 sedes, donde los aficionados viven una experiencia única. Las camisetas, el balón oficial, la música y, por supuesto, las mascotas forman parte esencial de este espectáculo.

Las mascotas mundialistas nacieron en Inglaterra 1966 con Willie, un león que marcó el inicio de una tradición de casi 60 años. Desde entonces, cada Copa del Mundo ha tenido personajes emblemáticos que representan la identidad cultural del país anfitrión.

A lo largo de los años han surgido figuras como Juanito, Naranjito, Gauchito, Pique, Footix, Zakumi, Fuleco y La'eeb, entre otras. En ediciones como las de 2002 y 2006 se presentó más de una mascota.

Para el Mundial 2026, la FIFA presentó un trío de mascotas oficiales, una por cada país anfitrión:

Maple (Canadá)

Zayu (México)

Clutch (Estados Unidos)

Maple: creatividad y liderazgo canadiense

Maple, un alce canadiense, representa la diversidad cultural de Canadá. Su misión ha sido recorrer las provincias y territorios del país para acercarse a sus habitantes.

Amante del arte urbano y la música, Maple también destaca como portero y simboliza:

creatividad

resiliencia

autenticidad

Con sus atajadas y su liderazgo, este personaje busca ganarse el cariño de los aficionados.

Zayu: pasión y fuerza mexicana

Desde las selvas del sur de México llega Zayu, un jaguar que representa la riqueza cultural del país.

Su nombre simboliza unidad, fortaleza y alegría. En la cancha destaca como delantero gracias a:

su velocidad

su habilidad

su capacidad para superar a las defensas rivales

Fuera del terreno de juego, Zayu promueve la identidad mexicana mediante el baile, la gastronomía y las tradiciones.

Clutch: energía y determinación estadounidense

Clutch, un águila llena de energía, simboliza el espíritu de Estados Unidos. Se caracteriza por:

optimismo

curiosidad

liderazgo

Como centrocampista, su principal fortaleza es unir al equipo. Es un motor dentro del juego y una fuente de inspiración fuera de él. Su mensaje es claro: con pasión y disciplina, todo es posible.

Las mascotas de los Mundiales desde 1966

Estas han sido las mascotas de la historia de la Copa del Mundo:

Inglaterra 1966: Willie

México 1970: Juanito

Alemania 1974: Tip y Tap

Argentina 1978: Gauchito

España 1982: Naranjito

México 1986: Pique

Italia 1990: Ciao

Estados Unidos 1994: Striker

Francia 1998: Footix

Corea del Sur y Japón 2002: Ato, Kaz y Nik (Spheriks)

Alemania 2006: Goleo VI y Pille

Sudáfrica 2010: Zakumi

Brasil 2014: Fuleco

Rusia 2018: Zabivaka

Catar 2022: La'eeb

Estados Unidos, México y Canadá 2026: Clutch, Zayu y Maple

El Mundial no es solo goles y resultados. Es una celebración global en la que convergen culturas, tradiciones y emociones. Las mascotas representan el lado creativo y festivo del torneo, además de acercar el deporte a niños y adultos.

En el 2026, con tres países anfitriones, la Copa del Mundo tendrá una dimensión sin precedentes. Maple, Zayu y Clutch serán los encargados de representar ese espíritu ante millones de aficionados.