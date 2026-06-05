Mundial 2026: estas serán las 16 sedes de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones

El Mundial está a días de comenzar y el balón pronto rodará en las distintas sedes de una Copa del Mundo inédita. Esta será la primera edición con 48 selecciones, que llegarán a la máxima cita del futbol con un solo objetivo: conquistar el título.

En la edición número 23 del torneo se marcará otro hito, pues será la primera Copa del Mundo organizada por tres países. El Mundial 2026 tendrá como anfitriones a Estados Unidos, México y Canadá, bajo la organización de la Concacaf.

Además, será el Mundial más grande de la historia, con 104 partidos desde la fase de grupos hasta la final. El nuevo formato contará con 12 grupos de cuatro equipos, lo que aumentará el número de encuentros en esta edición ampliada.

El torneo se disputará del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio, durante más de 35 días de competencia.

México hará historia al convertirse en el primer país en albergar tres Copas del Mundo, tras las ediciones de 1970 y 1986. Su principal escenario será el Estadio Azteca, en Ciudad de México, recinto que ya fue sede de dos finales mundialistas.

Sedes del Mundial 2026

Se eligieron 16 sedes, la mayor cantidad desde Corea-Japón 2002.

México

Ciudad de México: Estadio Azteca

Guadalajara: Estadio Akron

Monterrey: Estadio BBVA

Estados Unidos

Atlanta: Mercedes-Benz Stadium

Boston: Gillette Stadium

Dallas: AT&T Stadium

Houston: NRG Stadium

Kansas City: Arrowhead Stadium

Los Ángeles: SoFi Stadium

Miami: Hard Rock Stadium

Nueva York/Nueva Jersey: MetLife Stadium

Filadelfia: Lincoln Financial Field

Área de la Bahía de San Francisco: Levi's Stadium

Seattle: Lumen Field

Canadá