Mundial 2026: estas serán las 16 sedes de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones

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Mundial 2026: estas serán las 16 sedes de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones

El Mundial de 2026 está a punto de comenzar con un formato histórico de 48 selecciones y tres países anfitriones. A continuación, te presentamos las sedes del torneo más importante del mundo.

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AME9999. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 07/05/2026.- Fotografía del 3 de mayo de 2026 que muestra el Estadio Azteca (Banorte) en Ciudad de México (México). A 35 días del comienzo del Mundial, el estadio Azteca espera por nuevas historias que se unan a las de la primera tarjeta amarilla, a la de la primera sustitución, a un nuevo partido del siglo; anécdotas que se conviertan en leyendas dignas del único recinto que ha sido palco de tres torneos. EFE/ Isaac Esquivel / ARCHIVO

Estadio Azteca sede del primer partido del Mundial 2026.(Foto Prensa Libre: EFE).

El Mundial está a días de comenzar y el balón pronto rodará en las distintas sedes de una Copa del Mundo inédita. Esta será la primera edición con 48 selecciones, que llegarán a la máxima cita del futbol con un solo objetivo: conquistar el título.

En la edición número 23 del torneo se marcará otro hito, pues será la primera Copa del Mundo organizada por tres países. El Mundial 2026 tendrá como anfitriones a Estados Unidos, México y Canadá, bajo la organización de la Concacaf.

Además, será el Mundial más grande de la historia, con 104 partidos desde la fase de grupos hasta la final. El nuevo formato contará con 12 grupos de cuatro equipos, lo que aumentará el número de encuentros en esta edición ampliada.

El torneo se disputará del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio, durante más de 35 días de competencia.

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Lusail (Qatar), 18/12/2022.- Lionel Messi of Argentina celebrates after scoring the 3-2 during the FIFA World Cup 2022 Final between Argentina and France at Lusail stadium, Lusail, Qatar, 18 December 2022. (Mundial de Fútbol, Francia, Estados Unidos, Catar) EFE/EPA/Tolga Bozoglu

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México hará historia al convertirse en el primer país en albergar tres Copas del Mundo, tras las ediciones de 1970 y 1986. Su principal escenario será el Estadio Azteca, en Ciudad de México, recinto que ya fue sede de dos finales mundialistas.

Sedes del Mundial 2026

Se eligieron 16 sedes, la mayor cantidad desde Corea-Japón 2002.

México

  • Ciudad de México: Estadio Azteca
  • Guadalajara: Estadio Akron
  • Monterrey: Estadio BBVA

Estados Unidos

  • Atlanta: Mercedes-Benz Stadium
  • Boston: Gillette Stadium
  • Dallas: AT&T Stadium
  • Houston: NRG Stadium
  • Kansas City: Arrowhead Stadium
  • Los Ángeles: SoFi Stadium
  • Miami: Hard Rock Stadium
  • Nueva York/Nueva Jersey: MetLife Stadium
  • Filadelfia: Lincoln Financial Field
  • Área de la Bahía de San Francisco: Levi's Stadium
  • Seattle: Lumen Field

Canadá

  • Toronto: BMO Field
  • Vancouver: BC Place

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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