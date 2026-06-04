Messi en el Mundial 2026: los récords que puede igualar o superar en su sexta Copa del Mundo

El futbol mundial se prepara para presenciar un capítulo histórico en la carrera de Lionel Andrés Messi. El astro argentino, considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, tiene previsto disputar en el 2026 su sexta Copa del Mundo, una hazaña que lo colocaría en un grupo extremadamente selecto.

Messi igualaría el récord de participaciones mundialistas que comparten Cristiano Ronaldo y el arquero mexicano Guillermo Ochoa, quienes también han alcanzado o están en camino de alcanzar seis Copas del Mundo.

Actualmente, estos futbolistas forman parte de la élite de jugadores con cinco participaciones mundialistas, un logro reservado para muy pocos en la historia.

La historia de Messi en la Copa del Mundo comenzó en Alemania 2006, donde, siendo muy joven, dejó destellos de su talento, aunque Argentina fue eliminada en los cuartos de final. Cuatro años después, en Sudáfrica 2010, la historia se repitió con una eliminación en la misma instancia.

El Mundial de Brasil 2014 marcó un punto de inflexión en su carrera. Como líder de la selección argentina, Messi condujo al equipo hasta la final, donde estuvo cerca de alcanzar la gloria, pero Alemania se impuso en el partido decisivo.

En Rusia 2018, Argentina volvió a quedarse corta en sus aspiraciones al caer en los octavos de final. Sin embargo, el destino le tenía reservado su momento más grande: en Qatar 2022, el argentino se consagró campeón del mundo, conquistó el título que tanto se le había resistido y guio a la Albiceleste hacia su tercera estrella.

Récords al alcance

Con miras al Mundial del 2026, Messi no solo buscará convertirse en uno de los pocos jugadores con seis participaciones mundialistas, sino que también tendrá en la mira importantes récords individuales.

El capitán argentino acumula 13 goles y ocho asistencias en Copas del Mundo, cifras que lo sitúan entre los máximos protagonistas en la historia del torneo.

Además, está a tres goles de alcanzar, e incluso superar, al alemán Miroslav Klose, máximo goleador en la historia de los Mundiales, con 16 tantos.

Klose también posee el récord de más victorias en Copas del Mundo, con 17 triunfos, una marca a la que Messi podría tambien superar en dónde está a una victoria de igualar al alemán.

La última función

Todo apunta a que la Copa del Mundo del 2026 será la última participación de Messi en este torneo. A sus 39 años, el argentino buscará cerrar su trayectoria mundialista con la experiencia, el liderazgo y la calidad que lo han convertido en una leyenda del futbol.

Más allá de los récords, su presencia en el torneo representa un atractivo global. Messi no solo compite contra sus rivales, sino también contra la historia, con la posibilidad de ampliar un legado que parece no tener final.

El mundo del futbol aguarda expectante. La última danza de Lionel Messi en una Copa del Mundo podría ser, una vez más, un espectáculo inolvidable.