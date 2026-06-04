Cristiano Ronaldo busca en el Mundial 2026 un récord que ningún futbolista ha conseguido

Si en el fútbol hay un sinónimo de récord, ese bien puede ser Cristiano Ronaldo, la estrella portuguesa que ha sellado su presencia en la Copa del Mundo durante dos décadas, un periodo en el que ha marcado ocho goles que lo convierten en el único jugador en la historia en anotar en cinco ediciones distintas del torneo.

El idilio del atacante de Madeira con las redes mundialistas comenzó en Alemania 2006. Con apenas 21 años y luciendo el dorsal 17, un joven Cristiano asumió la responsabilidad de ejecutar un penalti ante Irán para firmar su primer gol en una Copa del Mundo.

Cuatro años después, en Sudáfrica 2010, ya como capitán y figura del Real Madrid, sumó su segundo tanto. Lo hizo en Ciudad del Cabo, al anotar el sexto gol en la goleada 7-0 sobre Corea del Norte.

Su tercera diana llegó en Brasil 2014. Aunque Portugal quedó eliminada en la fase de grupos, Ronaldo dejó su huella en el Estadio Nacional de Brasilia, donde aprovechó un rebote en el área para marcar ante Ghana.

El punto más alto

El mejor momento del astro portugués en los Mundiales se vivió en Rusia 2018, la edición más productiva de su carrera. En su debut en Sochi, firmó un memorable triplete ante España, coronado con un tiro libre que selló el empate 3-3.

En ese mismo torneo, sumó su séptimo gol con un certero cabezazo en el estadio Luzhnikí de Moscú, suficiente para darle el triunfo a Portugal frente a Marruecos.

Su último tanto mundialista llegó en Catar 2022, nuevamente ante Ghana. Desde el punto penal, en el Estadio 974, Ronaldo rompió el cero y amplió una marca que resume su vigencia.

A lo largo de 20 años en la élite, la regularidad del delantero portugués se ha convertido en un ejemplo de disciplina y longevidad. Mientras otras figuras se han apagado con el paso del tiempo, Cristiano ha mantenido intacta su capacidad goleadora.

Cristiano Ronaldo 🇵🇹 es el único jugador de la historia con gol en 5 Mundiales distintos y además consecutivos.



Un crack el tipo.



pic.twitter.com/3IihN6zUuk — Jerry Díaz 🇨🇺 (@Jerryto94) June 3, 2026

Con el Mundial 2026 en el horizonte, el jugador del fútbol saudí tiene la oportunidad de ampliar su registro y extenderlo a seis Copas del Mundo. Un logro que desafía la lógica del tiempo y reafirma su lugar entre las grandes leyendas del fútbol.