Mundial 2026: las cifras que explican por qué será el torneo más grande de la historia

Un total de 16 sedes conforman el mapa del Mundial 2026, distribuidas en tres países: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey en México; Toronto y Vancouver en Canadá; y Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, el área de la Bahía de San Francisco y Seattle en Estados Unidos.

Treinta y dos años después, el Mundial de fútbol regresa a Norteamérica, tras la edición de 1994 celebrada en Estados Unidos, en la que Brasil se coronó campeón en los penaltis. Aquel torneo se disputó entre el 17 de junio y el 17 de julio, con 52 partidos y 141 goles, y tuvo como máximos goleadores al ruso Oleg Salenko y al búlgaro Hristo Stoichkov, ambos con 12 tantos.

El equipo arbitral del Mundial 2026 estará integrado por 52 árbitros, 88 asistentes y 30 oficiales de video, procedentes de 50 federaciones de las seis confederaciones, bajo el “principio tradicional de la FIFA de priorizar la calidad por encima de todo”, según explicó el organismo.

En total, 1,248 jugadores podrán ser inscritos en la competición, una vez que las 48 selecciones presenten sus listas definitivas de entre 23 y 26 futbolistas, con la obligación de incluir al menos tres porteros.

El torneo también contará con la participación de 50,000 voluntarios, seleccionados entre más de un millón de solicitudes. “Este equipo, tan diverso como el fútbol, incluye participantes de entre 18 y más de 80 años procedentes de todos los rincones del planeta”, detalló la FIFA.

El estadio con mayor capacidad será el de Dallas, con 94,000 espectadores. Inaugurado en 2009, es la casa de los Dallas Cowboys, cinco veces campeones del Super Bowl, y albergará al menos dos partidos de la selección argentina.

La FIFA prevé que unos 6.5 millones de aficionados asistan a los 104 encuentros que compondrán esta edición del torneo.

La demanda de entradas ha sido masiva: el organismo recibió 500 millones de solicitudes en apenas 33 días, procedentes de 211 países. Las mayores peticiones se registraron en los países anfitriones, además de España, Argentina, Colombia, Brasil, Inglaterra, Portugal y Alemania, con un promedio de 15 millones de solicitudes diarias.

En cuanto a premios, la FIFA repartirá 871 millones de dólares (742.8 millones de euros) entre las 48 selecciones participantes, un 15 % más de lo presupuestado inicialmente. Cada equipo recibirá 10 millones de dólares solo por participar.

Finalmente, el organismo calcula que unos 6,000 millones de personas seguirán el Mundial a través de distintas plataformas. El torneo arrancará el 11 de junio y concluirá el 19 de julio de 2026.