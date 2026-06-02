Messi, Cristiano y Ochoa hacen historia: los récords que deja la lista oficial del Mundial 2026

La FIFA publicó este martes las listas oficiales de convocados para el Mundial 2026, con los 1,248 jugadores que representarán a las 48 naciones participantes en el torneo, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.

Será el mayor Mundial de la historia, con 104 partidos repartidos entre los tres países y la final programada en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

Para 891 jugadores este será el primer Mundial de su carrera, lo que deja a 357 con experiencia previa en el principal torneo de selecciones del mundo, según un comunicado de la FIFA. El argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa disputarán su sexta edición, un récord histórico.

Además, 22 futbolistas saben lo que es levantar el trofeo de campeón, en su mayoría integrantes de la selección argentina que conquistó el título en Catar 2022.

Un total de 449 clubes de 71 países están representados en el Mundial. El Manchester City, con 19 jugadores, es el equipo que más futbolistas aporta al torneo.

Algunas selecciones, como Catar y Arabia Saudí, están formadas casi en su totalidad por jugadores que militan en sus ligas locales, mientras que otras como Cabo Verde, Costa de Marfil, Curazao, República Democrática del Congo, Senegal y Uruguay están integradas exclusivamente por futbolistas procedentes de ligas extranjeras.

Por edades, el jugador más veterano es el portero escocés Craig Gordon, con 43 años y 162 días, mientras que el más joven es el mexicano Gilberto Mora, de 17 años y 240 días.

Entre los seleccionadores, el técnico de Ghana, el portugués Carlos Queiroz, se convertirá en el segundo entrenador en dirigir cinco Mundiales consecutivos (Portugal 2010; Irán 2014, 2018 y 2022), después de Bora Milutinović (México 1986, Costa Rica 1990, Estados Unidos 1994, Nigeria 1998 y China 2002).

El Estadio Azteca de México dará inicio al Mundial la próxima semana, cuando acoja el partido inaugural entre México y Sudáfrica.