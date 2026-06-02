Guatemala desafía al Ecuador de Caicedo y Valencia en un amistoso previo al Mundial 2026

Apenas unos días después de disputar la final de la Liga de Campeones de Europa 2025/26, los defensores ecuatorianos Willian Pacho y Piero Hincapié lideran a la selección de Ecuador ante Guatemala en un amistoso de preparación para la Copa del Mundo 2026.

El partido se disputará el 7 de junio en el Scotts Miracle-Gro Field, en Columbus, Ohio, a las 16.00 horas de Guatemala (17.00 de Ecuador). La Tri, como se conoce a la selección ecuatoriana, encuadrada en el Grupo E del Mundial junto con Alemania, Costa de Marfil y Curazao, utiliza este encuentro como uno de sus últimos ensayos antes del torneo.

Entre las principales figuras ecuatorianas destacan Moisés Caicedo, pieza clave del Chelsea; Piero Hincapié, del Arsenal, y Willian Pacho, consolidado en la zaga del París Saint-Germain. Los dos últimos acaban de enfrentarse en la final de la Liga de Campeones disputada el 30 de mayo en Budapest, donde Pacho conquistó el título con el conjunto francés tras imponerse en la tanda de penales.

A ellos se suman el capitán y experimentado delantero Enner Valencia, actualmente en Pachuca, y Kendry Páez, una de las principales promesas del futbol ecuatoriano, quien juega en River Plate cedido por el Chelsea.

Históricamente, Ecuador domina los enfrentamientos ante Guatemala. Será el décimo duelo entre ambas selecciones. Los ecuatorianos suman cinco victorias, tres empates y una derrota. La única victoria guatemalteca se remonta a los Juegos Olímpicos de 1968 (1-0).

En los últimos ocho partidos entre ambos equipos, Ecuador no ha perdido y acumula 430 minutos sin recibir gol. El encuentro más reciente, disputado el 21 de marzo de 2024, terminó con triunfo ecuatoriano por 2-0.

Por su parte, Guatemala, que no logró clasificarse para la Copa del Mundo, aprovechará esta gira por Estados Unidos —que también incluye un partido el 4 de junio contra República Checa— para medir su nivel ante rivales de primer orden.

El técnico Luis Fernando Tena ha reconocido la dificultad de estos compromisos, aunque los considera una oportunidad valiosa para el crecimiento de su equipo.

“Jugar contra República Checa y Ecuador, cuando ellos ya están muy afinados para la Copa del Mundo, va a ser una muy buena prueba para nosotros”, afirmó Tena.

El estratega mexicano también enfatizó la importancia de cuidar la imagen del futbol guatemalteco:

“Tenemos que cuidar mucho nuestra imagen, nuestro prestigio, es algo muy valioso que tenemos. Y son partidos que ve mucha gente. Como siempre, tratamos que estos partidos sirvan para que nuestros jugadores se muestren y puedan salir a jugar fuera de Guatemala”.

Tena también señaló que el proceso incluye una transición generacional paulatina: “Tratamos de combinar gente que tiene mucho tiempo con nosotros y vamos sumando gente joven. Porque tenemos que llevar una transición paulatina, de ir poco a poco”.

¡Nuestros dorsales para el Mundial!

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Ecuador llega a este duelo tras cerrar su calendario de amistosos el 30 mayo con una victoria 2-1 ante Arabia Saudita en Nueva Jersey. En ese encuentro, dirigido por Sebastián Beccacece con un equipo alterno —ya que varios titulares como Pacho e Hincapié disputaban la final de la Champions League—, La Tri se impuso con goles de Jhegson Porozo y Enner Valencia. Este será el último compromiso de preparación de Ecuador antes de concentrarse de lleno en el Mundial 2026.