VIDEO | “Tenemos que cuidar nuestro prestigio”: la advertencia de Luis Fernando Tena antes de enfrentar a República Checa y Ecuador

"Cuidar nuestro prestigio": la consigna ante rivales de élite

El cuerpo técnico es consciente de la jerarquía de los rivales. Tanto República Checa como Ecuador llegan con planteles de alto nivel y ritmo competitivo, algo que Tena considera un escenario ideal para medir el alcance de su proceso.

"Y por varias razones son muy importantes, por la jerarquía de los rivales. Creo que jugar contra República Checa y Ecuador, cuando ellos ya están muy afinados para la Copa del Mundo, va a ser una muy buena prueba para nosotros”, afirmó.

A pesar de los resultados adversos obtenidos recientemente por la selección en el plano internacional, el entrenador enfatizó que esta gira representa una oportunidad para fortalecer la imagen del futbol guatemalteco mediante una propuesta competitiva.

“(La idea) es mostrarnos y dejar una buena imagen, ¿no? Porque tenemos que cuidar mucho nuestra imagen, nuestro prestigio, es algo muy valioso que tenemos. Y son partidos que ve mucha gente. Como siempre, tratamos que estos partidos sirvan para que nuestros jugadores se muestren y puedan salir a jugar fuera de Guatemala”, relató.

Transición paulatina y vitrina internacional

Uno de los pilares del proyecto de Luis Fernando Tena sigue siendo el relevo generacional. No obstante, el estratega aclaró que la inclusión de nuevos valores en el equipo no será abrupta, con el objetivo de proteger a los jóvenes de la presión que imponen rivales de alta exigencia.

“Tratamos de combinar gente ya que tiene mucho tiempo con nosotros y vamos sumando gente joven. Porque tenemos que llevar una transición paulatina, de ir poco a poco. Obviamente no podemos meter puros jóvenes, y... y también se trata de eso, de irles dando esa oportunidad poco a poco, conforme se la vayan ganando", explicó.

Finalmente, el timonel recordó que el seguimiento a nuevos talentos continuará en las selecciones juveniles y en los próximos torneos regionales.

Nosotros vamos en serio.



Porque estos 26 van con la misma hambre de 18 millones de ecuatorianos. Con el mismo sacrificio de los que salieron desde abajo y llegaron lejos.



Esta es nuestra lista, y vamos a demostrar al mundo que esto es Ecuador. #UnSoloEcuador 🇪🇨 pic.twitter.com/cYp9QwpqFl — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 1, 2026

El resguardo del prestigio ante la élite mundial

El cuerpo técnico sabe que enfrentar a selecciones mundialistas en su máximo potencial físico y táctico representa un riesgo altísimo sin orden colectivo. Al respecto, el timonel fue tajante sobre la jerarquía de los sinodales al afirmar que por varias razones son muy importantes, ya que jugar contra República Checa y Ecuador cuando ellos están muy afinados para la Copa del Mundo será una muy buena prueba para nosotros.

Guatemala tendrá enfrente a selecciones repletas de figuras que militan en algunas de las ligas más importantes del mundo. En Ecuador destacan Moisés Caicedo, pieza clave del Chelsea FC; Piero Hincapié, del Bayer Leverkusen; Willian Pacho, consolidado en la zaga del París Saint-Germain; el experimentado delantero Enner Valencia y la joven promesa Kendry Páez.

Por su parte, República Checa contará con el poder ofensivo de Patrik Schick, el desequilibrio de Adam Hložek en ataque, la solidez defensiva de Ladislav Krejčí y el liderazgo de su capitán, Tomáš Souček, en el mediocampo.

Por ello, Tena enfatizó que esta gira exige personalidad para revalorizar el nombre del balompié nacional, concluyendo que la prioridad es mostrarse y dejar una buena imagen para cuidar el prestigio, aprovechando que son partidos de gran audiencia.