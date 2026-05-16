Chelsea apuesta por Xabi Alonso como su nuevo director técnico

Xabi Alonso será el nuevo entrenador del Chelsea tras alcanzar un acuerdo con la directiva londinense para firmar un contrato de cuatro años. El anuncio oficial del club marcará el regreso del técnico español a la Premier League.

La llegada de Alonso ocurre después de una temporada complicada para el Chelsea, que volvió a vivir cambios constantes en el banquillo y una irregularidad deportiva que dejó dudas sobre el rumbo del proyecto.

El club inglés buscaba un entrenador joven, con identidad futbolística definida y capacidad para liderar un proceso a largo plazo. Desde el inicio, Xabi Alonso fue considerado la principal opción para encabezar esa nueva etapa.

Aunque su reciente paso por el Real Madrid terminó antes de lo esperado, el español mantiene reconocimiento en Europa gracias al exitoso ciclo que protagonizó con el Bayer Leverkusen, donde conquistó títulos y consolidó una propuesta competitiva.

Una nueva etapa para Xabi

Xabi Alonso volverá al futbol inglés después de dejar una huella importante como jugador del Liverpool, club con el que conquistó la Champions League en 2005 y disputó algunas de las temporadas más recordadas de la Premier League. Su regreso a Inglaterra llega ahora desde el banquillo, en uno de los retos más exigentes de su carrera como entrenador.

El técnico español asumirá el mando de un Chelsea que atraviesa un proceso de reconstrucción deportiva luego de varias campañas marcadas por la irregularidad, los cambios constantes de entrenador y una plantilla que no logró consolidarse pese a la fuerte inversión realizada por la directiva.

En Stamford Bridge encontrará un grupo joven y con talento, encabezado por jugadores como el ecuatoriano Moisés Caicedo, llamado a convertirse en una de las piezas clave del mediocampo bajo la idea futbolística de Alonso. El club espera que el español logre potenciar el rendimiento colectivo e individual de un equipo que no consiguió estabilidad en las últimas temporadas.