¿Qué selección tiene más posibilidades de ganar el Mundial 2026? Esto dice la IA 

A menos de un mes del pitazo inicial del Mundial 2026, el debate sobre quién levantará la Copa el próximo 19 de julio domina el futbol mundial. Solo ocho selecciones han logrado coronarse campeonas en la historia y, según distintos análisis apoyados en inteligencia artificial, seis equipos parten como los grandes favoritos para quedarse con el título esta edición.

Francia y España aparecen como las selecciones más completas del momento. Los franceses llegan con nueve victorias en sus últimos diez partidos y la experiencia de disputar dos finales consecutivas, liderados por Mbappé y el Balón de Oro Ousmane Dembélé. España, en cambio, presume el futbol más sólido del torneo tras conquistar la Nations League, la Eurocopa y los Juegos Olímpicos en apenas cuatro años, aunque la juventud de su plantel todavía genera dudas en partidos de máxima presión.

Argentina intentará convertirse en la primera bicampeona mundial desde Brasil en 1962. La Albiceleste llega con cuatro títulos internacionales consecutivos, un grupo accesible y Lionel Messi disputando lo que podría ser su último Mundial.

Portugal también aparece entre los favoritos gracias al plantel más completo de su historia, con figuras como Bruno Fernandes, Nuno Mendes y Cristiano Ronaldo, quien a sus 41 años sigue siendo determinante en partidos clave.

Inglaterra y Brasil completan la lista de candidatos. Los ingleses avanzaron invictos en la clasificación, con ocho triunfos y ningún gol recibido, impulsados por Kane, Saka y Bellingham, aunque todavía cargan con décadas de frustraciones en torneos grandes.

Brasil, por su parte, llega con más dudas tras una irregular eliminatoria sudamericana y cuatro entrenadores en cuatro años, pero el talento de sus figuras mantiene viva la esperanza de conquistar un sexto título mundial.

Esto dice la IA

Tabla de probabilidades de cada selección para coronarse campeona del mundo 2026 según la Inteligencia Artificial. (Foto Prensa Libre).

Base del análisis