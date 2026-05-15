Mundial 2026: Irán presiona a la FIFA por falta de visas para entrar a Estados Unidos

A menos de un mes del inicio del Mundial 2026, la participación de Irán en el torneo sigue envuelta en incertidumbre debido a que la selección aún no recibe las visas para ingresar a Estados Unidos, una situación que ha obligado a la Federación Iraní a solicitar garantías directas a la FIFA.

El presidente del organismo, Mehdi Taj, confirmó este jueves que sostendrá una reunión decisiva con el ente rector del futbol mundial para intentar resolver el problema antes del arranque de la competencia el próximo 11 de junio.

Taj explicó que el proceso migratorio continúa sin avances y que los jugadores iraníes incluso deben viajar hasta Ankara, Turquía, para completar el trámite de huellas dactilares requerido para obtener el visado estadounidense. “Mañana o pasado mañana tendremos una reunión decisiva con la FIFA. Debe proporcionarnos garantías porque el problema de los visados sigue sin resolverse”, afirmó el dirigente, quien insistió en que la responsabilidad de asegurar el acceso de las selecciones corresponde al organismo internacional.

La situación también está marcada por la tensión diplomática entre Irán y los países anfitriones del torneo. Hace apenas dos semanas, al propio Taj le fue negado el ingreso a Canadá para asistir al Congreso de la FIFA, lo que incrementó el temor de que otros miembros de la delegación iraní enfrenten restricciones similares.

Pese a la incertidumbre, miles de aficionados despidieron el pasado miércoles a la selección iraní en una multitudinaria ceremonia celebrada en la Plaza de la Revolución de Teherán, donde también fue presentada la equipación oficial para el Mundial 2026.

La FIFA en el centro de la polémica

El presidente de la FIFA Gianni Infantino reiteró que Irán disputará sus partidos en Estados Unidos tal y como quedó establecido en el sorteo, aunque la federación iraní ha dejado en manos del organismo la responsabilidad de garantizar el acceso de sus jugadores y directivos al país anfitrión. “Nosotros no tenemos nada que ver con Estados Unidos. Nos hemos clasificado para la Copa del Mundo y es a la FIFA a quien le corresponde organizarla”, señaló Taj.

El viceministro iraní de Relaciones Exteriores advirtió que si la FIFA no puede garantizar la participación de todas las selecciones sin discriminación ni restricciones, se verá comprometida la credibilidad del torneo. El equipo Iraní, que tendrá su base en Tucson, Arizona, disputará sus tres partidos de la fase de grupos ante Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto en el Grupo G.