¿Por qué son tan caras las entradas del Mundial 2026 en EE. UU., México y Canadá?

La reventa de entradas es una práctica legal en Estados Unidos y también aplicará para el Mundial 2026, bajo la lógica de un mercado dinámico. Aunque la FIFA puso a la venta más de 100 mil boletos desde 60 dólares, en plataformas digitales ya se ofrecen entradas revendidas por miles e incluso millones de dólares. Según el organismo, los ingresos del torneo serán reinvertidos en el desarrollo del fútbol.

A menos de un mes del inicio del Mundial más grande de la historia, conviven dos realidades en torno al precio de las entradas: por un lado, el modelo estadounidense de grandes eventos, basado en la oferta y la demanda; y por otro, la frustración de los aficionados ante los altos costos para asistir a los estadios.

“La FIFA está enfocada en garantizar un acceso justo al fútbol, tanto para los aficionados actuales como para los nuevos, y por eso ofreció entradas desde 60 dólares para la fase de grupos, un precio competitivo para un evento global de esta magnitud en Estados Unidos”, indicó la entidad en una nota.

El organismo explicó que su estrategia contempla diferentes categorías de precios según la demanda de cada partido. “Se han puesto a la venta boletos en distintas fases, incluyendo la categoría 4, con precios más accesibles. Más de 100 mil entradas se ofrecieron a 60 dólares, entre ellas más de mil para la final”, detalló.

Sin embargo, la realidad del mercado secundario es muy distinta. En Estados Unidos, las plataformas de reventa operan de forma legal y permiten que los usuarios fijen sus propios precios.

No es extraño ver entradas para el Super Bowl por encima de los 5 mil dólares o para unas Finales de la NBA a precios similares. El Mundial no es la excepción. En las últimas semanas han aparecido boletos en reventa por cifras desproporcionadas, en algunos casos superiores al millón de dólares.

En muchos casos, estos precios responden más a estrategias llamativas que a valores reales de mercado, ya que suelen ajustarse según la demanda. En ese contexto, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ironizó recientemente que si alguien paga dos millones por una entrada, incluso podría recibir “perrito caliente y bebida” incluidos.

La FIFA aseguró que su sistema de venta y reventa se ajusta a las prácticas habituales de la industria del entretenimiento en los países anfitriones.

“La plataforma oficial de reventa de la FIFA ofrece un entorno seguro y transparente para que los aficionados puedan vender o transferir sus entradas. Las comisiones aplicadas están alineadas con los estándares del sector en Norteamérica”, explicó.

Asimismo, defendió el uso de precios variables. “Nuestro enfoque está en línea con las tendencias del mercado, donde los precios se ajustan para optimizar la venta, la asistencia y garantizar un valor justo”, añadió.

Finalmente, la FIFA subrayó que los ingresos del Mundial no tienen fines de lucro. “A diferencia de otras plataformas de reventa, la FIFA es una organización sin fines de lucro. Los ingresos que genera la Copa del Mundo se reinvierten en el desarrollo del fútbol masculino, femenino y juvenil en las 211 federaciones miembro”, concluyó.